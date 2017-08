A Xunta recoñece o fracaso da planta de compostaxe ao incluíla na proposta de iniciativas empresarias

Print This Post

Coa improvisación e a falta de planificación habitual a Xunta de Galicia tentará cambiar as condicións da planta de compostaxe de Areosa pola porta de atrás e sen ter que recoñecer o fracaso do seu plan inicial. Na proposta que o PP fará sobre novas iniciativas empresarias, o goberno pretende organizar as condicións de adhesión dos concellos ao uso desta planta sen incluír o réxime de xestión e de funcionamento da nova planta.

En Marea lembra neste sentido que Sogama adxudicou en xullo do pasado ano a construción e posta en funcionamento dunha planta de compostaxe en Areosa, cun custo de 2,4 millóns de euros (+IVA). Segundo se informaba naquela altura esta planta ía estar adicada a procesar a materia orgánica procedente de grandes xeradores tales como mercados, centros comerciais, restaurantes e hospitais, entre outros.

Agora, através da proposta de iniciativas empresarias que o PP pretende presentar no Parlamento de Galicia, é cando o goberno cambia o plan para a planta e permite a adhesión de concellos para o seu uso, o que na práctica implica que o plan inicial para esta planta estaba errado e fracasou.

Esta nova desmostración de falta de planificación reflicte tamén outro fracaso da Xunta de Galicia, a do Plan de Residuos, que en 2016 fixaba como obxectivo contar con 12 plantas de compostaxe en Galicia para o ano 2020. En 2017 só está en construción esta de Areosa e a súa capacidade de tratamento non pasa das 15.000 toneladas.

En Marea demanda que a Xunta asuma o fracaso como primeiro paso dun cambio de rumbo na política de xestión de residuos. Un cambio que ten que deixar de atender aos intereses da empresa Sogama (participada ao 49% por Gas Natural-Fenosa) e que teña o interese xeral como obxectivo último, traballando nun modelo en colaboración cos concellos e cos colectivos que veñen reclamando unha xestión sostible ambiental e economicamente.