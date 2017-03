A Xunta súmase á hora do planeta, un xesto simbólico de apagar a luz como mostra da loita contra o cambio climático

297 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Xunta de Galicia súmase á Hora do planeta, unha iniciativa de carácter mundial, promovida pola Organización WWF, que consiste en apagar as luces durante unha hora como un xesto simbólico e mostra da loita contra o cambio climático.

Así, mañá sábado, entre as 20:30 e as 21:30 horas, o Goberno galego únese a esta proposta deixando sen iluminación o edificio administrativo de San Caetano.

Coa Hora do planeta, unha acción á que cada vez se unen máis entidades, organismos e persoas de todo o mundo, preténdese sensibilizar á sociedade sobre a necesidade de preservar o medio ambiente e buscar a adhesión das entidades públicas e privadas a políticas comúns que axuden a implantar un modelo económico sensible co entorno e que faga reducir as emisións de carbono.

Deste xeito, gobernos e institucións, organizacións, empresas e cidadáns estanse a mobilizar por todo o mundo e están a dar pasos importantes para acelerar a transición global cara ao desenvolvemento económico e social coherente coas necesidades do planeta en materia de conservación e protección.

O Goberno galego entende que ten que estar neste proceso. Proba diso é a Estratexia de loita contra o cambio climático e enerxía 2050, unha folla de ruta que incorporará a consideración do cambio climático na xestión territorial e que levará aparellada a elaboración dun mapa de coñecemento en cambio climático, permitirá identificar a todos os axentes implicados nesta loita e definir as liñas de actuación en observación, mitigación e adaptación ao fenómeno.

De xeito complementario, porase en marcha a Estratexia Galega de Sustentabilidade Ambiental e Economía Circular, enfocada a un consumo que cubra todo o ciclo de vida dos produtos e fomentando medidas de mellora do entorno empresarial, prestando especial atención ás pemes, como métodos de deseño ecolóxico ou a aposta pola enerxía renovable.



