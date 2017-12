A Xunta supervisa o avance das obras da senda peonil e ciclista na estrada PO-552, nos concellos de Vigo e Nigrán

Print This Post

O delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, desprazouse hoxe ata o barrio vigués de Coruxo onde o Goberno autonómico constrúe unha senda peonil e ciclista na estrada PO-552, nos treitos Coruxo – Roteas, A Estea e Priegue, nos Concellos de Vigo e Nigrán.

O orzamento base de licitación do proxecto de construción é de máis de 868.000 euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER para o período 2014 -2020.

O obxecto da actuación é a construción dunha senda peonil e ciclista na estrada PO-552, en tres treitos situados entre os pp.qq. 3+280 e 7+500. O primeiro tramo, entre Coruxo e Roteas, iníciase no p.q. 3+280, onde finalizan as beirarrúas existentes en Coruxo, e construirase senda polas dúas marxes da estrada ata o p.q. 3+600, na zona do pavillón de deportes. Desde este punto seguirase pola marxe dereita ata o 4+440, punto situado na zona inicial de San Miguel de Oia.

O segundo tramo, na Estea, localízase na travesía de San Miguel de Oia, comezando no p.q. 5+600 e finaliza no 6+070, punto no que remata a travesía. Prevese a súa construción pola marxe dereita da estrada PO-552, xa que na esquerda xa existe beirarrúa.

O último treito iníciase no punto no que comeza a travesía de Priegue (p.q. 6+910) e remata no 7+500, onde conecta coas beirarrúas existentes nas Rexas. Proxéctase tamén pola marxe dereita da estrada.

A sección tipo consta dunha senda dun ancho mínimo de 1,8 metros separada da calzada por unha zona axardinada e os bordos de separación nos tramos nos que as características da estrada e as edificacións existentes o permiten.

Ademais executaranse outras obras complementarias como a mellora das paradas de bus existentes nos tramos da actuación; a adaptación da intersección do p.q. 3+520 ao paso da senda, de modo que quedará habilitado un cambio de sentido para facilitar os xiros no sobreancho existente neste punto, e a mellora da drenaxe na curva do p.q. 7+100, nas Rexas.

Este itinerario está enmarcado no Plan de Sendas de Galicia, concretamente na comarca de Vigo, onde a Axencia Galega de Infraestruturas executará aproximadamente 12,5 quilómetros de novas sendas, cun orzamento que se achega aos 5 millóns de euros. A Xunta ten garantido o financiamento ao terse incluído estas actuacións no programa operativo de Galicia dos fondos europeos FEDER para o período 2014 -2020.

Segundo indicou López-Chaves, quen estivo acompañado polo xefe territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, José Luis Díez, a Xunta está a executar este tipo de actuacións coa fin de promover unha mobilidade máis sustentable, favorecendo modos de desprazamento menos contaminantes e alternativos á utilización do vehículo particular, porque estas sendas permitirán que os usuarios poidan facer desprazamentos cotiás andando ou en bici dun xeito seguro.