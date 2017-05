A Xunta xustifica a venda a prezo de ´ganga` do edificio Xeral de Cíes

201 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea preguntou na comisión parlamentaria desta tarde polos motivos da Consellería de Sanidade para desbotar o edificio xeral Cies para o seu uso sanitario ou sociosanitario e a posibilidade da súa adquisición por parte da Xunta de Galicia. Despois de 40 anos acollendo intervención cirúrxicas ambulatorias, o Sergas en lugar de asumir o edificio solicitar o seu uso para servizo asistencial público, optou por deixar que a Tesorería Xeral da Seguridade Social se desfaga del por medio dunha poxa que terá lugar o vindeiro 15 de maio e cun prezo de saída ridículo de 3,5 millóns de euros e despois de ter investido nas obras de mellora realizadas no 2006.

A preguntas da vicepresidenta do Parlamento e deputada de En Marea, Eva Solla, o Goberno galego respondeu que o edificio “non cumpre cos estándares axeitados para servizo asistencial publico“ o que en opinión do grupo parlamentar impide polo tanto que ningún empresa dedicada a este ti pode servizo poda presentarse a poxa.

Na súa comparecencia Eva Solla lamentou que a Xunta de Galicia renuncie de este xeito á posibilidade de empregar o edificio para uso sociosanitario, por exemplo dedicándoo a unha residencia pública de maiores, cando existe unha lista de espera que supera as 1.700 persoas.

Así mesmo, con esta decisión perderíase tamén a outra posibilidade: albergar no edificio o centro de alta resolución que estaba planificado no anexo 1 do Xeral adicado agora ao proxecto da cidade da Xustiza.