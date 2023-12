Xunta y Ayuntamiento de Coirós completan reformas por más de 20.000 euros en el centro de salud

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado por el alcalde de Coirós, Francisco Quintela Requeijo y por Concepción Blanco Sánchez, directora médica Atención Primaria, supervisaron las obras de reforma del centro de salud de esa localidad.

El presupuesto de las obras fue de 20.823 euros y fueron fruto de un convenio de colaboración entre la Xunta y el Gobierno Local al tratarse de un edificio de titularidad municipal. Por su parte, el Ayuntamiento fue el encargado de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras con la redacción del documento técnico necesario para la ejecución de las obras, licitación y ejecución de las mismas.

Las obras que se visitan consistieron en la rehabilitación de la cubierta, reparación y limpieza de fachadas, pintura de techos y parámetros verticales, renovación de alumbrado exterior y pintura de la baranda exterior.

Colaboración con los ayuntamientos

La Xunta continúa colaborando con los ayuntamientos que mantienen centros de salud de titularidad municipal. Así, desde lo 2017, la distribución que la Xunta hace del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local incluye la previsión de compensar los costes de mantenimiento de los centros de salud de titularidad municipal.

No presupuesto para lo 2023 la Xunta reforzó una vez y su apoyo la estas entidades locales e incrementó hasta los 2,6 millones de euros a partida- un 8%-. En particular el ayuntamiento de Coirós recibió en el 2023 la cantidad de 13.839 euros para financiar el mantenimiento de la instalación sanitaria.

Con esto, la Xunta de Galicia ha destinado desde 2017 mas de 15 millones de euros a financiar los gastos de funcionamiento de 156 centros de salud de titularidad municipal.

Renovación de infraestructuras de atención primaria

Desde el año 2009, la Xunta de Galicia construyó o reformó un total de 119 centros de salud, lo que supuso actuar sobre mas de 83.000 metros cuadrados. A ellos hay que añadir las 4 que están actualmente en marcha (Lalín, Porriño, Moaña y CIS Olimpia Valencia en Vigo). En total, la Administración autonómica invirtió, en estos 14 años, más de 130 millones de euros en infraestructuras sanitarias de atención primaria.

Un tercio de estas actuaciones se han llevado a cabo en centros de salud de titularidad municipal, en los que la Xunta de Galicia acerca fondos para cofinanciar la obra. Así durante esta legislatura, la Xunta acercó mas de 1,2 millones de euros para 35 convenios de reforma de centros de salud de titularidad municipal como este, asumiendo los ayuntamientos la otra parte del gasto.

En particular, en la provincia de A Coruña, en los últimos años se pusieron en marcha nuevos centros de salud como los de Oleiros, Espasante-Ortigueira, Vilarmaior, Agualada-Coristanco, A Coruña (Novo Mesoiro), Sigüeiro-Oroso, As Somozas, Cambre-O Temple, Buño-Malpica, Santiago (Galeras), Arteixo (Villarodis), Culleredo, A Capela, Ares, A Laracha, Milladoiro, Melide e Narón y se reformaron los de Cambre, Padrón, Ferrol-Serantes, Ortigueira, As Pontes, Ribeira (pequeñas obras de reforma), Mugardos e Bertamiráns.

Para continuar con este esfuerzo, en el 2021 el Gobierno gallego aprobó el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, que en el caso de la provincia de A Coruña, permitió ya la firma de convenios para la construcción de nuevos centros en Abegondo (con el proyecto arquitectónico ya redactado), A Coruña (Santa Lucía) o Noia (con el proyecto ya encomendado a AXI), así como para la transformación del centro de salud de Carballo en Centro Integral de Salud (con protocolo firmado).

La ejecución simultánea de estos proyectos es posible gracias a que los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2023 incrementaron los fondos para inversiones en atención primaria en un 65 %, hasta los 56 millones de euros. Es la mayor cantidad de fondos en el capítulo de inversiones dedicada a la atención primaria de los últimos 20 años, mismo superior al de 2021, que contaba con el fondo extraordinario COVID.