Xunta y sindicatos supervisan la puesta en marcha de las primeras medidas del acuerdo de mejora estructural del sistema educativo

El director xeral de Centros de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, Jesús Álvarez, se reunió hoy con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, Anpe y UGT-SP Ensino en la primera reunión de la Comisión de Seguimento do Acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia.

En el encuentro se supervisó la puesta en marcha de las primeras medidas de este pacto, entre ellas las referidas a las mejoras de las condiciones salariales, a los nuevos rateos o a la simplificación de la carga administrativa en los centros escolares.

Este mismo mes entran en vigor las cláusulas del acuerdo referidas a la consolidación de la carrera profesional docente primando la adquisición de competencias y la especialización a través de la mejora de los complementos específicos por formación permanente del profesorado, por funciones directivas y de tutoría, que ya se van a aplicar en las nóminas de enero.

Aplicación de los nuevos rateos

Además, en la reunión se analizaron las instrucciones para el proceso de admisión del curso 2024/25, que incorporan ya los nuevos rateos, y que hoy mismo se remiten a los centros. Así, se especifica que a la hora de configurar la oferta de plazas, en 4º de Educación Infantil, el rateo máximo es de 20 puestos por unidad, frente a los 25 actuales.

En los demás cursos (5º y 6º de Infantil y de 1º a 6º de Primaria), el próximo curso no se va a incrementar el número de alumnos que tienen en la actualidad, ya que no se van a ofertar plazas vacantes para completar hasta los 25 que marca el rateo vigente. Por ejemplo, si en un aula hay hoy 21 alumnos, el próximo curso seguirá teniendo, como máximo, esos 21 alumnos, y no se cubrirán vacantes hasta completar los 25 como se venía haciendo hasta ahora. Lo mismo ocurrirá para los casos de 22, 23 y 24 alumnos matriculados.

También se indica que, para computar el número de puestos escolares, se contará cómo dos puestos escolares cada alumno con discapacidad reconocida igual o superior al 33% e inferior al 65% o con un grado I de dependencia o con un trastorno grave de conducta y como tres los de los escolares con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o con el nivel II o III de dependencia.

En cuanto al calendario, el plazo de presentación abarcará de 15 de enero a 5 de febrero para las solicitudes de reserva de plaza (para alumnado procedente de centros adscritos) y del 1 al 20 de marzo para las solicitudes comunes de admisión (alumnos que entran por primera vez en el sistema educativo o que desea cambiar de centro escolar, siempre que haya plazas disponibles).

Grupos de trabajo para simplificación administrativa

En lo que se refiere a otra de las demandas de las organizaciones sindicales como es la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, dentro de este mes de enero se constituirán los grupos de trabajo encargados de elaborar el plan a implantar en el curso 2024-25, tal y como había quedado recogido en el acuerdo.

Se trata de cuatro grupos a razón de uno por cada una de las enseñanzas (Infantil y Primaria, ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas Especiales), que estarán integrados cada uno de ellos por cinco personas (cuatro representantes de equipos directivos y un inspector-coordinador) y que comenzarán a trabajar ya desde febrero con el objetivo de elevar propuestas de mejora antes de que finalice el curso con el objeto de que se puedan implantar en el inicio del siguiente curso 2024-25.

Tal y como explicó el director xeral, habrá cuatro grupos de trabajo, una para las etapas de Infantil y Primaria, otro para ESO y Bachillerato, un tercero para los Centros Integrados de FP y otro para los que imparten Enseñanzas de Régimen Especial (escuelas oficiales de idiomas, conservatorios…). Cada uno de ellos estará integrado por cinco personas (cuatro representantes de equipos directivos y un inspector-coordinador), que comenzarán a trabajar ya desde febrero. A mayores, habrá un grupo de coordinación general, formado por representantes de la Administración educativa, de las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo y de la Xunta autonómica de Directores.

El objetivo de estos grupos es elevar propuestas de mejora antes de que finalice el curso con el objeto de que se puedan implantar en el inicio del siguiente curso 2024-25.