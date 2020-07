Xuntanza do Colexio de Xornalistas con representantes do Bloque Nacionalista Galego Xaime Leiro e Ana González Liste, en representación do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, tiveron unha xuntanza este venres en Santiago cos membros do Bloque Nacionalista Galego Olalla Rodil, Xavier Campos e Goretti Sanmartin. O encontro realizouse no cadro dos contactos do Colexio para trasladar ás principais forzas políticas os problemas do xornalismo galego.