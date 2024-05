Xuventude ofrece cerca de 800 plazas para este verano en el albergue de Gandarío en Bergondo

La directora general de Xuventude, Lara Meneses, visitó hoy el albergue juvenil de Gandarío, en el municipio coruñés de Bergondo, donde la Xunta de Galicia ofrece este verano cerca de 800 plazas de campamentos de verano y actividades para personas con discapacidad. Se trata de unas instalaciones en las que, además, también se facilita la participación de medio ciento de jóvenes de familias emigrantes gallegas.

En su visita, la representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude explicó que estas actividades forman parte de la red de la campaña de verano de este año de la Xunta. Un programa que, tal y como destacó, oferta de más de 11.500 plazas para la juventud gallega de entre 9 y 30 años, de las cuales 3.651 son en la provincia de A Coruña.

“Este 2024 registramos un récord histórico, al ofrecer 300 más que en la anterior edición”, destacó la responsable de este área de la consellería. En este sentido, Lara Meneses recordó que la campaña de este año cuenta con nuevas instalaciones y actividades de ocio “que le permitirán a la juventud vivir su mejor verano”, tal y como recoge el lema de este año.

De este modo, la Xunta ofrece la posibilidad de que la juventud gallega emplee su tiempo libre estival participando en actividades de educación no formal de carácter lúdico, cultural, deportivo, formativo, etc. Para eso, cada año se presenta la Campaña de Verano, una iniciativa ambiciosa que no solo es una actividad de ocio para los jóvenes y chicas gallegos, sino que también es un recurso de conciliación de la vida familiar y laboral. Toda la información de este programa puede consultarse enxuventude.xunta.es/accion-de-veran.

Juventud de la emigración gallega

En su visita, Meneses también explicó que, gracias a la colaboración con la Secretaría General de Emigración, en el albergue de Gandarío participarán 50 jóvenes de familias emigrantes gallegas que participarán en el campamento Actividades en el mar, que se desarrollará del 15 a 29 de julio .

En total en el albergue de Gandarío se desarrollarán 5 turnos de campamentos con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años y además, en colaboración con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), se desarrollarán otros tres para fomentar las vocaciones tecnológicas: Creando mi videojuego, A vista de pájaro: primeros pasos con drones, y Entrenando mi robot, de 20 plazas cada uno.