XUVENTUDES SOCIALISTAS DE VIGO: “A ausencia do instituto de Navia evidencia o nulo compromiso de Feijóo con Vigo”

A organización xuvenil do PSdeG-PSOE de Vigo considera un gran agravio a ausencia desta dotación educativa esencial nun dos barrios olívicos con máis poboación moza de toda a cidade. Acusan o candidato do PP de aplicar unha autentica dexación de funcións respecto da política educativa en Vigo e que ten como máximo expoñente a inexplicable ausencia do instituto de Navia

despois de 11 anos de goberno.

Subliñaron, a modo exemplificador, o aumento da poboación recollido na prensa local que sufriu no ano 2019 o barrio de Navia, chegando ós 9.600 habitantes, o que equivale a un avance do 2,3 por cento respecto o ano 2018. Un incremento poboacional catro veces maior que o resto da cidade de Vigo. Pola contra, compararon estes datos poboacionais con outros concello de Pontevedra e

Galicia. Aseguraron que de ser Navia un concello propio e atoparse en Ourense, atoparíase pugnando con Xinzo de Limia por ser o 5º concello de toda a Provincia, por diante de vilas como

Ribadavia.

Reiteraron que mentres en vilas cunha menor poboación á de Navia hai un instituto, en Vigo este barrio segue sen ter un IES propio. A pesar de que de acordo co INE, na súa revisión do padrón municipal de 1 de xaneiro, pon a todas estas vilas e concellos galegos en crecemento demográfico negativo e en números totais por debaixo do barrio vigués de Navia. Finalmente, concluíron que esta realidade só responde a unha decisión política da Xunta de Galicia onde se obstaculiza unha vez máis, proxectos de cidade, esta vez no ámbito educativo, como foi o Campus FP Meixoeiro e o

Proxecto Cidade do Mar.