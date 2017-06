Ya es posible comprar móviles chinos con la garantía de una empresa española

196 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Los móviles chinos están ganando el mercado europeo por sus bajos precios y sus prestaciones, siempre a la zaga de los grandes modelos que se van imponiendo en el mercado por las grandes marcas. Los empresarios de la gran potencia mundial saben emular con minuciosidad los elementos que caracterizan los móviles de las grandes marcas y muchas veces los consumidores no se atreven a comprarlos porque el mercado está sobresaturado de ellos y no sabe cuál elegir.

El hecho de que aparezca en el mercado una empresa española que los comercializa da seguridad a los clientes, quienes si compran a través de ella, también podrán gozar de la garantía que se da sobre sus artículos. Esta empresa es Compromovil.es y está teniendo una presencia muy activa en la red porque no solo vende móviles sino que también comercializa televisores de grandes marcas a bajo precios, gadgets de todo tipo así como ordenadores. Se trata de una comercializadora con presencia física en varias ciudades de España que trata de extenderse por todo el territorio par alcanzar al cliente las novedades en móviles chinos y todos los productos relacionados con las nuevas tecnologías en comunicaciones a bajo precio.

Uno de los problemas de los consumidores, sobretodo cuando se trata de familias de varios miembros es poder acceder a los aparatos tecnológicos que acaban por ser una necesidad, sin por ello ver mermados en excesos los bolsillos y esta franja de mercado parece que la va a satisfacer esta empresa de Móviles Chinos España.

Una de las frases más usadas en los buscadores de Internet en España es la de Comprar Móviles Chinos. Suele ocurrir que se escribe la frase y es tanta la información que aparece, que finalmente el usuario acabe por desistir de su tarea. Lo que ocurre es que al no conocer las marcas de móviles chinos, no dan confianza al usuario.

Marcas de garantía “made in China” donde adquirir aparatos tecnológicos

Una de estas marcas, que compite con Xiaomi y Meizu, es Cubot, una empresa pequeña cuya pieza estrella es Cubot one, y que se presentó coincidiendo con el lanzamiento del HTC ONE siendo un gran éxito comercial. Y aunque esta empresa no se distinga por hacer este tipo de usos, ha puesto a la venta una serie de terminales de bajo precio que también se pueden adquirir online y cuyas especificaciones pueden leerse en la página web de la empresa española, siendo la estrella de la casa el primer smartphone de ocho núcleos (octacore) con un diseño espectacular.

En la actualidad todos podemos lucir un móvil sofisticado que además cuente con espacio de almacenamiento de aplicaciones, una buena cámara y que permita gestionar las redes sociales y el correo con muy poco dinero si adquirimos productos chinos, pero esta vez, a través de Compromovil, podemos gozar de la garantía de que el material nos será entregado desde nuestro país, lo que alivia las suspicacias que se tienen a la hora de tratar de comprar un móvil chino.

El liberalismo de mercado ha traído consigo la posibilidad de poder adquirir productos en todos los países del mundo. Esta práctica se ha disparado al hablar de artículos made in China, ya que es el único país que compite en todos los ámbitos por hacerse con el mercado a bajos precios, lo cual no siempre es bien recibido por los puristas que tratan de enaltecer el mercado propio, pero sí por los consumidores, sobre todo por los más modestos, que tienen que hacer frente a la compra de estos artilugios que han venido para quedarse y para formar parte de las necesidades básicas del individuo, tanto por razones de trabajo como de mero ocio.