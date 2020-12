Youtube REWIND Hispano 2020 de Alecmolon con Ibai, ElRubius y más

A las 8:00 p.m. del 26, teníamos una cita en YouTube. Como la plataforma de videos retrocedía en el tiempo, Alecmolon presenta un año más su Youtube Rewind Hispano 2020 , donde muchos memes y diferentes creadores de contenido de la plataforma van de la mano.

Este año, con el tema del coronavirus , fue complicado, pero Alecmolon lanzó un YouTube Rewind 2020 lleno de humor y referencias. Si sois seguidores de Ibai, BarbeQ, Cristinini, Rubius, TheGrefg, Orslok y compañía, seguro que lo entenderéis todo. Si bien también se repasan los hechos de este año, se recordarán muchas personalidades fallecidas y muchas más.

Por si te está fallando la memoria y quieres recordarlo, y de paso compara, también te dejo el YouTube Rewind de 2019. Otro show lleno de YouTubers, creadores de contenido, memes y referencias a los muchos juegos que estas personas “stremea”.

Lo más triste de todo esto es que este es el último del YouTube Rewind Hispano que hará Alecmolon. El creador de estos recopilatorios ha decidido no hacer más, aunque nos invita a que este video alcance la cifra de cinco millones de me gusta (Like) en YouTube. Por ejemplo, el rebobinado de 2019 alcanzó los 3,6 millones de me gusta, por lo que no es muy difícil que este nuevo rebobinado lo supere. ¿Podemos ayudar a Alecmolon y ver si así es como se fomenta un Rebobinado 2021?