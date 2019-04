Zona Franca afianza o seu compromiso co monopraza da UVigoMotorsport

Zona Franca reafirmou o seu compromiso de patrocinio co novo vehículo monopraza co que os alumnos da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo competirán este verán en Alemaña en Formúlaa Student, a competición interuniversitaria de carácter automobilístico máis importante de Europa.

