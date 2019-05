Zona Franca expón no Centro Comercial A Laxe os quince proxectos finalistas do World Car Center

A construción que a Zona Franca levantará en Balaídos, obra do estudo navarro Vaillo- Irigaray, gañador do concurso, será un centro de referencia para a innovación no sector da automoción e os vehículos do futuro. Tal e como destacou o delegado e presidente do xurado, David Regades, destacará por ser “unha actuación singular, simbólica, e cun marcado carácter industrial e tecnolóxico que se constituirá como unha auténtica icona da cidade”. As persoas que visiten a exposición poderán analizar o deseño dun complexo formado por tres núcleos principais que integra o edificio de vivendas xa existente entre parcelas e que destaca pola súa banda superior en V onde aloxa un xardín acristalado. A construción do edificio posibilitará tamén a rexeneración do paseo do Lagares ao seu paso por Alcalde Portanet coa creación dunha praza que unirá a rúa co paseo e a plantación de especies de ribeira.