Zona Franca revelará antes de fin de ano as firmas finalistas para deseñar o World Car Centre

Sesenta e dúas firmas de prestixiosos estudos de arquitectura foron admitidas onte ao concurso internacional de arquitectura convocado pola Zona Franca de Vigo en colaboración co Colexio de Arquitectos para optar ao deseño do World Car Center que se levantará na avenida Portanet. Coa análise que actualmente están a realizar os membros do xurado que preside David Regades, espérase que antes de que antes de fin de ano coñézanse os nomes dos quince estudos finalistas que realizarán un anteproxecto sobre o que se decidirá o deseño definitivo dunha construción de 14.000 metros cadrados composta por dous inmobles comunicados entre si por catro plantas dun edificio preexistente e para o que está prevista un investimento que superará os 14 millóns de euros. Entre estes estudos que participaron na primeira fase do concurso de ideas están os máis representativos de Galicia e de España así como outras recoñecidas firmas internacionais.

Para valorar de entre eles o mellor traballo profesional, os concursantes presentaron un dossier coa selección de tres das súas obras realizadas. Na próxima reunión do xurado saberase xa a selección de finalistas e abrirase o período de presentación de anteproxectos. O seguinte paso será seleccionar as mellores propostas e entre elas, a proposta gañadora, tendo en conta aspectos tales como a solución formal e estética, os detalles construtivos, a sustentabilidade ou a adecuación ao programa de necesidades. Por diversos defectos de forma, sete estudos non puideron ser admitidos a concurso.

Como fixo público o Delegado da Zona Franca leste será un novo edificio de servizos que se converterá na icona representativa do polo da automoción de Vigo e a súa contorna, polo que se sitúa dentro dos máis importantes de Europa. A teor desta expectativa, a Zona Franca está a desenvolver un traballo co que se espera que a cidade dispoña dunha obra realmente emblemática, carta de presentación internacional do potencial da automoción da nosa contorna.

Segundo as bases do concurso, de entre estes quince finalistas que agora elaborarán o seu anteproxecto, sairá o gañador do concurso, quen xa redactará o correspondente estudo de detalle, o proxecto básico e de execución e farase cargo do 50% da dirección de obra xa que o outro 50% realizarase polos propios técnicos de Zona Franca. O proxecto gañador recibirá un primeiro premio de 30.000 euros que se restarán dos honorarios do contrato que ascende a 750.000 euros.

Unha vez coñecido o gañador, leste dispoñerá de sete meses para realizar o estudo de detalle, proxecto básico e de execución.

Tal e como se publica hoxe na Plataforma de Contratación do Sector Público, esta é a relación de licitantes ao “Concurso de proxectos con intervención de xurado para a construción World Car Center ( WCC) en Avenida Portanet e rúa Val Miñor en Vigo”.

A.- Ofertas presentadas no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de Vigo dentro do prazo concedido para o efecto (as 14:00 horas do 3 de decembro de 2018):

1. Aranguren y Gallego Arquitectos, S.L.P.

2. Grupo CCD Arquitectura, S.L.

3. UTE Andrés Perea Ortega – Elena Suárez Calvo

4. Fraga, García Quijada, Portolés y Asociados, S.L.P.

5. Guillermo Vázquez Consuegra Arquitecto, S.L.P.

6. Horacio Torcello y Asociados Arquitectos

7. Irisarri-Piñera, S.L.N.E.P.

8. Jovino Martínez Sierra Arquitecto

9. Mangano y Asociados, S.L.

10. Martínez Paz, Francisco José Arquitecto

11. Mendaro Corsini Ignacio

12. Nidum Ltd.

13. Nieto Sobejano Arquitectos, S.L.P.

14. Arroyo Muñoz, Eduardo

15. UTE Ayala Montes, Pablo – Terradas Muntañola, Esteban

16. Pablo Menéndez, S.L.U.

17. Paredes Pedrosa Arquitectos, S.L.P.

18. Rodríguez y Rivoira Arquitectos, S.L.P.

19. Sabín Blanco Arquitectos, S.L.P.

20. Sancho-Madridejos Architecture Office, S.L.P.

21. Santos Zas, Gabriel

22. Tuñón Arquitectos, S.L.P.

23. UTE César Portela, S.L.P. – Reboreda Martínez, Antonio, S.L.N.E. – Jorge Salgado Cortizas – Celso López Martín

24. UTE Gonçalo Byrne Arquitectos L.D.A. – Díaz y Díaz Arquitectos, S.L.P.

25. UTE Iceacsa Consultores, S.L.U. – Naiara Montero Viar – Jon Montero Madariaga

26. UTE José Antonio Sosa Díaz Saavedra – Evelyn Alonso Rohner

27. UTE José Luis Daroca Bruño – Práctica Sociedad Civil

28. Vaíllo Irigaray y Asociados, S.L.P.

B.- Licitadores que anunciaron na forma prevista nas Bases do concurso, a súa participación no procedemento, indicando a entrega en Correos antes da finalización do prazo concedido e cuxas proposicións xa se recibiron, a día de hoxe, no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de Vigo:

29. 311 Studio Gestión Integral de Proyectos, S.L.P.

30. Abalo Díaz Elizabeth, Arquitecto

31. A-Cero Estudio Llamazares, S.L.P.

32. Arquitectos Ayala, S.L.P.

33. Aybar Mateos, S.L.P.

34. B CDB Arquitectura, S.L.P.

35. B.O.D. Arquitectura e Ingeniería, S.A.

36. Carlos Galiano Arquitectura, S.L.P.

37. Carreira Montes, José Ángel

38. UTE Creus e Carrasco Arquitectos, S.L.P. – Arenas & Asociados Ingeniería de Diseño, S.L.P.

39. Seoane González, José

40. Dominique Perrault Architecture

41. Estudio González Arquitectos, S.L.P.

42. IDOM Consulting Engineeering Architecture, S.A.U.

43. Ander Marquet Ryan

44. Nabil Gholam Architects, S.A.L.

45. UTE Naos 04 Arquitectos, S.L.P. – Moneo Brock Studio, S.L.P.

46. Rodríguez & Oriol Arquitectos, S.L.

47. Penela Fernández, Alfonso

48. Ravetllat Arquitectura, S.L.P.

49. UTE Sánchez González, Alejandro – Castro López, Eladio – López Cabana, Javier

50. Tejedor y Otero, Arquitectos, S.L.P.

51. UTE MTM Arquitectos, S.L.P. – Nodo 17 Group, S.L.P.

52. UTE Camacho Díez, Javier – Torrelo Fernández, Rafael

53. UTE Esteban Bonell – José Manuel Casabella – José María Gil – José Luis Martínez

54. UTE Estudio Seguí – Nicas Caballero, Juan Manuel – Padilla Alonso, José Francisco

55. UTE Óscar López Alba – Lucía Fernández Rodríguez – Clara Mª Murado López – Juan Elvira Peña

56. UTE Productora D.F., S.C. & Studio MMASA, S.L.P.

57. UTE Victoria Acebo García – Ángel Alonso Ortiz

58. UTE Vidal Climent

59. UTE Vier Arquitectos, S.L.P. – Temha, S.L.

60. UTE Burgos & Garrido Arquitectos, S.L.P. – Pesquera Ulargi Arquitectos, S.L.P.

61. Villace y Cominges, S.L.P.

C.- Licitadores que anunciaron na forma prevista nas Bases do concurso, a súa participación no procedemento, indicando a entrega en Correos antes da finalización do prazo concedido e cuxas proposicións aínda non se recibiron, a día de hoxe, no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de Vigo

62. UTE Ava Estudo, S. C. P. – Silva Dias Arquitectos

D.- Licitadores que anunciaron a súa participación na forma prevista nas Bases do concurso, indicando a entrega a unha empresa de mensaxería antes da finalización do prazo concedido e cuxas ofertas se recibiron unha vez finalizado o prazo conferido para o efecto (14:00 horas do 3 de decembro de 2018) no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de Vigo

63. Rubio Arquitectura, S.L.P.

64. Gonzalo Moure Arquitecto

65. Manufacturas arquitectónicas y proyectos inmobiliarios, S.L.

66. Miralles Tagliabue EMBT. Arturo Mc Clean, Arch.

67. Rubio Arquitectura, S.L.P.

E.- Licitadores que non anunciaron a súa participación na forma prevista nas Bases do concurso e cuxas ofertas se recibiron unha vez finalizado o prazo conferido para o efecto (14:00 horas do 3 de decembro de 2018) no Rexistro Xeral do Consorcio da Zona Franca de Vigo:

68. Faltoyano Guedes, Iván

69. Estudio Herreros, S.L.P.