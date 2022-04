Claves para escoger un buen vino

Disfrutar de un buen vino te permitirá abrir los sentidos, y disfrutar de una experiencia que es realmente única. No cabe duda de que los Vinos gallegos son siempre una elección acertada, en especial porque son de la más alta calidad, en especial si los escoges de una forma adecuada.

En la actualidad, la fabricación de un vino defectuoso no es tan sencilla, en especial gracias a la tecnología y a los vinos que hay. Pero, debes tener en cuenta que no todos los vinos son iguales, por lo que hoy queremos hacer un recorrido para que conozcas más respecto a la elección de un buen vino gallego.

Consejos para escoger un vino gallego de calidad

Debes tener en cuenta que existen varios puntos en los cuales podrás orientarte para que puedas escoger un vino de forma adecuada:

Precio

El precio puede ser bastante orientativo, en especial porque los vinos de baja calidad normalmente suelen tener un sabor menos agradable. En todo caso, no podemos pretender que un vino de 3 euros y que tenga 3 años de añejamiento sea igual que uno de los de más alta calidad.

Sin embargo, puedes encontrarte con varias sorpresas, porque algunos vinos son bastante ricos sin tener que tener un coste demasiado elevado. Aunque, también debemos decir que no porque un vino no nos guste este será malo.

Conoce tus gustos

Esto es lo primero que debes tener en cuenta a la hora de buscar un vino, y en la actualidad los gustos están cambiando. Anteriormente l más habitual era que se prefirieran los vinos como riojas o riberas, con más madera, pero en la actualidad hay un cambio radical en los gustos de los consumidores.

Debes saber si te gustan por variedades o por elaboración, porque algunas personas prefieren los vinos afrutados mientras que otras prefieren los vinos con madera.

Con qué lo vas a acompañar

Debes tener en cuenta que si eres alguien que no bebe vino habitualmente, busques siempre un vino fresco, cítrico y ligero. Estos entrarán de forma más fácil, y siempre debes fijarte en el acompañamiento que tendrá el vino para elegir la opción que mejor se ajuste a tus gustos.

Etiqueta

En la etiqueta de los vinos te encontrarás con mucha información útil, porque así sabrás si tienen respeto por la vinicultura o por el terroir, que son las etiquetas que tienen animales o insectos. Esto quiere decir que no se usan químicos pesticidas, y es un vino elaborado con respeto ecológico.

Si la etiqueta es un poco más clásica, normalmente nos encontramos con vinos que son más potentes, con más cuerpo o madera. Por otra parte, si la etiqueta es más moderna, normalmente tendrán un sabor que es más ligero y afrutado.

Escapa de las levaduras artificiales

Estos son compuestos que pueden llegar a saturar de aromas, y no son los más recomendables. Lo mejor es buscar un vino que no se maquille y que no vaya a tener una acidez impropia. Ten en cuenta que, si el vino te obliga a pedir agua, el vino no estará en su mejor momento.

Color del vino

Este es otro aspecto que te dirá mucho sobre la variedad y la elaboración, así como que pueden indicar la edad del vino. El color puede llegar a hablar de muchas cosas, y algunas variedades tienen más color y otras con menos, y te pueden dar muchas pistas al respecto al vino que estás por consumir.

Por otra parte, debes fijarte bien en que el vino te invite a seguir bebiendo más, aunque en la moderación está el gusto. Además, ten en cuenta que los vinos no se deben beber muy fríos para que conserven todos sus matices.