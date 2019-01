Concertos na Fabrica de Cholate Club

VENRES 18 DE XANEIRO –SEXY ZEBRAS

Hora: 22’00 Entrada anticipada: 12€ Taquilla: 15€ Punto de venta: wegow.com

SÁBADO 19 DE ENERO – THE IBERIANS

Hora: 22’00 Entrada anticipada: 8€ Taquilla: 15€ Puntos de venta: Elepe, Bar Princesa

SEXY ZEBRAS despedirá o seu disco récord cunha serie de concertos nos que os seus fans terán moito que ver e que facer!