CYCJET se reúne con usted en la Exposición Internacional de Procesamiento y Envasado de Alimentos de Shanghái (Propak China 2024)

La escala total de la exposición de este año alcanzará los 180,000 metros cuadrados, atrayendo a más de 2,000 empresas y marcas para participar en la exposición y dando la bienvenida a más de 100,000 visitantes para participar en el gran evento. Además, durante la exposición se llevarán a cabo más de 100 emocionantes actividades. Los visitantes tendrán la oportunidad de observar de cerca los últimos productos nacionales y extranjeros y las soluciones tecnológicas avanzadas en los campos de la maquinaria de procesamiento de alimentos, la maquinaria de envasado, los robots y la tecnología de automatización, los materiales de envasado y los productos terminados, las etiquetas y la tecnología de envasado flexible, el embalaje logístico y otros campos.

Como invitado permanente en la Exposición Internacional de Procesamiento y Envasado de Shanghái (ProPak China 2024), CYCJET traerá nuevos equipos de codificación de inkjet y personalizados a los visitantes de esta exposición. Por ejemplo: sistema de codificación de inkjet de gran formato de la serie C, serie de marcado fly laser LC y LU, soluciones automatizadas de codificación de inkjet personalizadas y varios equipos portátiles de codificación de inkjet, etc. Esto puede mostrar de forma más intuitiva a los clientes los diversos materiales de envasado utilizados por las impresoras de inkjet CYCJET en diversas industrias, como alimentos, bebidas, cosméticos, medicina, etc. Por ejemplo, las fechas, los números de lote, los gráficos, los logotipos, los códigos de barras, los códigos QR y otra información se pueden imprimir en cajas de cartón, cajas de cartón, plásticos, envases en forma de botella, etc., lo que muestra funciones de impresión superiores y ayuda a las empresas a producir de manera estable y confiable.

Como líder en la industria de la codificación por inyección de tinta, CYCJET se adhiere al concepto de marcado portátil de “pensamiento inteligente, impresión inteligente”. Utiliza tecnología profesional, calidad de primera clase, servicio humanizado y precios preferenciales para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, y trabaja junto con nuevos y antiguos clientes y amigos para desarrollarse juntos, compartir una situación en la que todos ganan, experimentar soluciones de logotipos eficientes y prácticas y esforzarse por avanzar en la creación de China.

Durante la epidemia, los intercambios entre todos los ámbitos de la vida también se vieron afectados. Ahora que está completamente abierta, la Exposición Internacional de Envases de Shanghái 2024 será una excelente plataforma para mostrar la última tecnología, intercambiar resultados innovadores y ampliar la cooperación comercial.

Tanto si eres un profesional de la industria del embalaje, un visitante profesional o alguien interesado en la industria del embalaje, no te puedes perder este evento.

Fecha de la exhibición : 19-21 de junio de 2024 (09:30-17:00)

Lugar de la exhibición: Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái (Hongqiao), China

[No. 333, Avenida Songze, Distrito de Qingpu, Shanghai, China]

Número de puesto: 6.1B65

CYCJET es la marca comercial de Shanghai Yuchang Industrial Company Limited. Como fabricante, CYCJET tiene más de 19 años de experiencia en investigación y desarrollo, diferentes tipos de soluciones de impresión de inkjet portátiles, soluciones de impresión fly laser, soluciones de marcado portátiles, soluciones de impresión de inkjet de alta resolución y sistemas robóticos de codificación de inkjet en Shanghai, China. Estamos buscando agentes globales para negociar la cooperación a largo plazo, bienvenido a visitarnos del 19 al 21 de junio.

Persona de Contacto: David Guo

Teléfono: +86-21-59970419 ext 8008

Celular: +86-139 1763 1707 (Whatsapp)

Correo electrónico: sales@cycjet.com

Sitio web: https://cycjet.com/

Video de referencia: https://youtu.be/zb2IPLyjpvM

Facebook: https://www.facebook.com/100064098422560/videos/458313699902049

Instagram: https://www.instagram.com/reel/C7OaW9WP6IJ/?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7198612249941270528/

Alibaba:

https://www.alibaba.com/product-detail/CYCJET-High-resolution-large-format-case_1600836591923.html?spm=a2747.product_manager.0.0.5e5b71d2dia0Am

Hecho en China:

https://cycjetlaser.en.made-in-china.com/product/yZgtTphEavYu/China-Cycjet-5W-UV-Laser-Marking-Machine-Qr-Code-Expire-Date-Printer-Laser-Maker.html