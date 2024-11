Detrás del espectáculo de Shen Yun, heridas no tratadas y abuso emocional

Artículo escrito por Nicole Hong, ,periodista de Investigación de NY Times, Y Michael Rothfeld, reportero de Investigación de NY Times.

https://www.nytimes.com/2024/08/16/nyregion/shen-yun-nyt-investigation.html

Comenzaron a aparecer hace unas dos décadas, a menudo alrededor de las vacaciones y a menudo en lugares de alto nivel: grupos de bailarines chinos girando graciosamente con trajes coloridos.

Primero en la ciudad de Nueva York, luego en París, Toronto y Taipei. En mayo de 2020, se realizaron dos presentaciones en el Teatro Positivo de Brasil. Los bailarines, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, dieron volteretas y saltos en el escenario en rutinas vertiginosas destinadas a asombrar y entretener, y también a difundir el mensaje de Falun Gong.

Desde entonces, el grupo de danza Shen Yun Performing Arts se ha convertido en un motor económico para el movimiento y sus líderes, con unas ventas de entradas muy buenas en los cinco continentes y una recaudación de más de 265 millones de dólares.

Pero para los jóvenes que impulsaron el espectáculo, el éxito ha tenido un alto coste.

En su búsqueda de un público cada vez mayor, Shen Yun ha tratado a muchos de sus artistas como si fueran productos desechables, según ha descubierto una investigación del New York Times. Los ha disuadido sistemáticamente de buscar atención médica cuando sus cuerpos se han estropeado y les ha exigido que cumplan con los agotadores horarios de ensayos y giras mediante un abuso emocional y una manipulación implacables.

En las entrevistas, algunos ex bailarines relataron que actuaban con rótulas dislocadas, esguinces de tobillo u otras lesiones graves, y que no estaban dispuestos a buscar tratamiento médico porque el sistema de creencias del grupo consideraba que esa atención era una muleta para los infieles.

Otros se emocionaron al recordar que los instructores los obligaban a participar en los controles de pesaje periódicos y los reprendían públicamente por estar demasiado gordos.

La mayoría de los bailarines y músicos que hablaron con The Times dudaron en compartir sus historias públicamente, por temor a represalias por parte de Falun Gong y su líder espiritual. Li Hongzhi, quien lidera Falun Gong en el exilio, también supervisa un complejo en el norte del estado de Nueva York donde viven y entrenan muchos de los artistas de Shen Yun.

En Shen Yun, los líderes del grupo dijeron a sus jóvenes intérpretes que cada espectáculo era una misión espiritual urgente y les hicieron creer que cualquiera que se manifestara en contra del movimiento enfrentaría consecuencias nefastas.

Aun así, 25 ex bailarines, músicos e instructores hablaron abiertamente con The Times sobre sus experiencias en Shen Yun, incluidos un puñado que habían abandonado el grupo en los últimos 18 meses. Describieron un patrón de comportamiento abusivo por parte de los líderes de Shen Yun que se extendió durante casi dos décadas y que ocurrió mientras cientos de artistas entraban y salían de la compañía de danza.

Sus relatos, junto con cientos de páginas de registros públicos y docenas de fotos y grabaciones sacadas de contrabando de la sede del grupo, ofrecen una mirada inusualmente sincera a la vida dentro de las producciones, que la omnipresente publicidad de Shen Yun ha promocionado como “entretenimiento del más alto nivel”.

Muchos de los ex bailarines y músicos dijeron que se esforzaron hasta el límite físico y mental porque les habían enseñado que realizar un espectáculo impecable de Shen Yun salvaría a su público de un apocalipsis inminente. Era un mensaje que se reforzaba constantemente en las lecciones que inculcaban un feroz sentido de obligación, así como desconfianza en el mundo exterior, dijeron.

A menudo, trabajaban jornadas de 15 horas (ensayando, actuando, incluso montando y desmontando el pesado equipo de la orquesta) por poco o ningún salario, trabajando arduamente bajo la impresión de que estaban en deuda con el costo de la educación, la comida y el alojamiento que el movimiento les proporcionaba.

Casi todos los artistas fueron enviados a Shen Yun por familiares que eran fervientes practicantes de Falun Gong. Algunos habían llegado a la sede del movimiento en el estado de Nueva York, conocida como Dragon Springs, sin haber cumplido aún los 12 años.

No podían salir del complejo sin un permiso especial y, por lo general, tenían limitaciones en cuanto a la frecuencia con la que podían ver a sus familias. Muchos habían viajado a Nueva York desde todo Estados Unidos y otros países y permanecieron en el complejo hasta bien entrados los 20 años.

Cheng Qingling, que creció practicando Falun Gong con su madre en Nueva Zelanda, llegó a Dragon Springs a los 13 años. La Sra. Cheng, una ex bailarina que ahora tiene 27 años, dijo que racionalizó sus malas experiencias allí (la lesión no tratada que le hizo entumecer el brazo izquierdo, los gritos constantes de los instructores, la humillación de sus compañeros de clase por romper reglas menores) dándoles un significado más elevado.

“Sólo están poniendo a prueba nuestra devoción”, dijo Cheng, que se dijo a sí misma. “Pero luego pensé que si utilizo valores humanos normales y juzgo esto, esto está mal”.

Algunos artistas que querían dejar el grupo antes de que estuviera listo para dejarlos ir enfrentaron amenazas e intimidación. Sus representantes les dijeron que irían al infierno o que enfrentarían peligro si se iban, porque perderían la protección del Sr. Li. Siete ex artistas dijeron que también les dijeron que tendrían que reembolsar el costo de la matrícula si dejaban Shen Yun.

“El mejor lugar para estar en la Tierra”

Los artistas se entrenan en el Templo Longquan, un sitio seguro de 160 acres al noroeste de la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos también viven allí. The New York Times

A los 11 años, Kate Huang abandonó la escuela en Kaohsiung, Taiwán, y viajó unos 12.800 kilómetros con su madre hasta la zona rural de Cuddebackville, en el condado de Orange, Nueva York, donde se encuentra la sede de Falun Gong. Allí se inscribió en la Academia de las Artes Fei Tian, ​​el internado donde se forman los artistas de Shen Yun.

La Sra. Huang no tenía experiencia en danza, pero creció rodeada de seguidores de Falun Gong que le habían dicho que aprovechara la oportunidad de estar más cerca del Sr. Li. Su abuela practicaba los ejercicios todas las mañanas a las 4 a.m. Su madre había vendido entradas para espectáculos de Shen Yun.

Poco después, estaba en una clase de baile, acostada boca arriba para un ejercicio de flexibilidad. Un profesor, que se cernía sobre ella, le agarró el tobillo y empezó a empujarlo hacia su cabeza, moviéndolo cada vez más lejos hasta que Huang oyó un chasquido en el muslo que pareció resonar en toda la clase, dijo.

Su profesora avisó al Sr. Li y al director de la escuela, que le tocaron la pierna como para ver si tenía algo roto. Cojeó durante semanas, dijo.

Unos años más tarde, antes de una actuación en Seattle, Huang estaba haciendo un salto mortal hacia adelante cuando sintió un dolor punzante en la pierna derecha. Se había dislocado la rótula, dijo. Un compañero de clase se la volvió a colocar en su lugar. Uno de sus directores le dio una bolsa de hielo y le preguntó si podía seguir bailando, dijo Huang. Bailó con un dolor insoportable durante las dos horas siguientes.

Huang dijo que no le ofrecieron tratamiento para ninguna de las lesiones, ni lo buscó, porque el Sr. Li dice que la verdadera curación ocurre solo siguiendo sus enseñanzas. “Si pido que me lleven al hospital, me etiquetarán como una creyente no ferviente”, dijo Huang, quien agregó que su rodilla nunca volvió a sentirse igual. “No quería sobresalir ni convertirme en el blanco de todos”.

Huang fue una de los 14 ex artistas de Shen Yun que le dijeron a The Times que sufrieron lesiones o dolencias sin tratamiento, o vieron a otros lastimarse sin recibir atención.

La coreografía de Shen Yun requiere que los bailarines realicen movimientos difíciles, pero los ex bailarines dicen que Shen Yun no proporciona los servicios habituales de un fisioterapeuta o un médico.Southern California News Group

Según los expertos en medicina deportiva, actuar en cualquier compañía de danza competitiva conlleva el riesgo de sufrir lesiones. Pero a diferencia de muchas otras grandes compañías, Shen Yun no ofrece acceso habitual a fisioterapeutas o médicos, según The Times. Y la dependencia del grupo de bailarines adolescentes, cuyos huesos y músculos todavía están en desarrollo, ha significado que eran más propensos a lesionarse, dijeron los expertos.

A menudo, presentan dos espectáculos al día. En su gira más reciente, las ocho compañías de Shen Yun tenían previsto realizar más de 800 espectáculos en cinco meses. Una de ellas realizó 14 espectáculos en 12 días en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center de la ciudad de Nueva York.

Los artistas de Shen Yun deben cumplir con un cronograma exigente cuando están de gira. Una compañía de teatro realizó 14 funciones en 12 días en el Teatro David H. Koch del Lincoln Center de la ciudad de Nueva York. The New York Times

En su declaración, los representantes de Shen Yun y Falun Gong negaron que se desaconseje el tratamiento médico. “A los artistas de Shen Yun se les ofrece y reciben tratamiento médico siempre que lo necesitan, y tenemos los registros médicos para demostrarlo”, dijeron.

Pero algunos exartistas e instructores dijeron a The Times que esas intervenciones eran poco frecuentes. Daisy Wang, que empezó a hacer giras con Shen Yun cuando tenía 13 años, dijo que se torció el tobillo cinco veces en ocho años, pero que nunca pidió un médico.

Si lo hacían, les dijeron a Wang y a otros, significaría que algo andaba mal con su estado espiritual.

“Se supone que se cura por sí solo si simplemente envías pensamientos rectos”, dijo Wang, que ahora tiene 28 años, refiriéndose a la técnica de meditación que prescribe Li para purgar el mal karma que, según él, causa enfermedades.

Saliendo del redil

Las tácticas utilizadas por los líderes de Shen Yun a menudo aterrorizaban a los artistas que pensaban en irse.

Les dijeron que irían al infierno, o que enfrentarían duras sanciones económicas, o que estarían en peligro físico si perdían la protección espiritual del Sr. Li.

Cuando Daisy Wang, la ex bailarina, fue sorprendida enviando mensajes de texto con un extraño en 2017 sobre la vida fuera de la montaña, la Sra. Li la interrogó durante horas hasta que la Sra. Wang reveló la identidad de la otra persona. Renunció unos meses después, pero le llevó años, dijo, superar su miedo a ir al infierno.

Nathan Xie, el ex violonchelista, anunció que se marchaba en 2020, y la Sra. Li le dijo enfadada que tendría que devolver ocho años de matrícula, una cantidad que podría haber superado los 200.000 dólares. Fue una amenaza que otros seis artistas dijeron haber recibido también. El grupo nunca cumplió, pero el episodio desconcertó al Sr. Xie. Tenía 22 años y sólo unos pocos cientos de dólares en el banco.

Ex actores dicen que necesitaban un permiso especial para salir del recinto fuertemente custodiado de Shen Yun en el norte del estado de Nueva York.

Y cuando Joshua Lin, el violinista, empezó a tener dudas sobre el movimiento alrededor de 2012, trató de dejarlas de lado.

Había vivido en Dragon Springs desde que tenía 15 años y durante años se había dedicado a estudiar las enseñanzas del Sr. Li. Pero en 2017, a los 24 años, su devoción había menguado por completo. Vio un video de YouTube sobre sectas y lo descubrieron compartiéndolo con otro músico poco después.

Fue expulsado a mitad de gira. En el avión de regreso a Australia, pensó en todos los amigos con los que había crecido en la montaña y en que tal vez nunca los volvería a ver.

Solo más tarde llegó a ver su expulsión como una bendición. Ha trabajado como profesor de natación y fue copropietario de una cadena de restaurantes de pollo, y ahora espera abrir un negocio de reparación de automóviles. El Sr. Lin, de 31 años, dijo que se pregunta qué habría hecho con su vida si no hubiera pasado nueve años en Dragon Springs.

Le preocupan los estudiantes que siguen viviendo en la montaña.

“No es bueno para la gente que viene, que se aprovechen de ellos ahora, especialmente los más jóvenes”, dijo Lin.

“Será un ciclo continuo”.