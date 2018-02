Deza-Tabeirós, un interior por descubrir

Print This Post

Falamos do norte interior de Pontevedra. Concretamente de dúas comarcas, Tabeirós-Terra de Montes e Deza. Entre ambos abarcan principalmente os municipios de Agolada, Rodeiro, Dozón, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei e A Estrada. Unha zona interior con espazos envexables para quen busca desconectar do atafego da cidade. Entre os puntos de interese para visitar, a Asociación para Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Montes creou unha listaxe con infinidade de opcións. Natureza, xacementos arqueolóxicos ou rutas relacionadas co Camiño de Santiago son algunhas das alternativas que podemos localizar. Penetrámonos nalgunhas das súas suxestións con respecto aos espazos naturais.

Se comezamos por Agolada, Lalín ou Vila de Cruces, podemos achegarnos aos sobrerais do Arnego, con máis de mil hectáreas onde pasear baixo as sombras de sobreiras (alcornoques) centenarias. Outras zonas de bosque ou arboredos dignas de mención e que a páxina nos ofrece son as carballeiras de Barcia e Crespa en Lalín .

Se falamos de serras, serra do Cando é tamén de obrigada mención. Unha área protexida por Rede Natura 2000 do mesmo xeito que a serra do Candán. A primeira, esténdese por Forcarei ademais doutros municipios fóra da comarca, mentres que a segunda, abarca máis de 10.000 hectáreas entre Forcarei, Lalín e Silleda. Alberga moitas especies protexidas e roza os mil metros nos seus puntos máis altos.

Tamén serra do Faro, en Rodeiro, é un lugar de desconexión xenial lonxe das grandes urbes. Sitúase na esquina superior de Pontevedra e poderíase dicir que case no centro de Galicia. O punto máis alto é o monte Faro, que ademais de vistas á comarca, desde aí pódese ver Ourense e Lugo.

Continuando con miradoiros, monte Carrio, en Lalín, ofrece vistas de 360 graos da comarca do Deza desde o seu alto a 827 metros sobre o nivel do mar. Punto desde onde tamén se poden apreciar as serras de Candán e Faro. Agolada non queda atrás en miradoiros. Segundo indican desde Pontevedra Norte, o miradoiro de monte Farelo de 952 metros de altura, ofrece vistas ás catro provincias galegas.

Outra opción é pasear preto dos ríos na montaña, onde se poden contemplar belas fervenzas especialmente durante esta época do ano. Un exemplo é o río Curantes, A Estrada, o cal nos deixa recunchos especiais como as fervenzas de Picho de Curantes.

Mentres, nas fervenzas do Toxa, Silleda, atópase a fervenza con máis desnivel de Galicia, 40 metros. Fervenzas que se contarían por decenas, e por mencionar algunha máis, son destacadas as de Férveda ou Callobre, en Silleda e A Estrada respectivamente.

Como tamén é agradable pasear polo río Pontiñas polo seu paso por Rego Pontiñas, Lalín. Un carreiro á beira do río acompañado de pontes e muíños. En Vila de Cruces pola súa banda, as propostas de paseo lévannos ao encoro de Brandariz, Touro ou o encoro de Portodemouros.

Estas son algunhas das suxestións que ofrecemos de todas as que se poden gozar nesta Pontevedra interior. Máis se poden localizar na páxina PoNorte, onde tamén atopamos outros puntos de interese, como rutas, arquitectura relixiosa ou complexos arqueolóxicos.