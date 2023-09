El Fin de la Covid Visa Australiana ¿Qué hacer ahora?

El gobierno de Australia había dado la opción de tener la 408 Pandemic Event Visa, para estar legalmente en el país. Sin embargo, el fin de la covid visa como también es conocida está muy cerca, porque a partir de febrero de 2024, este es un visado que estará cerrado para todos los solicitantes.

Este tipo de visado fue habilitado desde el 2 de septiembre de 2023, y estaba abierta la posibilidad hasta el 2 de septiembre para hacer la renovación. Sin embargo, la renovación se podía hacer únicamente por 6 meses, y tenía un coste de $405 AUD.

¿Puedo aplicar por una covid visa si no era titular de este tipo de visado?

No. Actualmente, no se puede tener acceso a la renovación o la obtención de este tipo de visado si no eras titular del mismo previamente. El plazo para renovar visa se terminó el 2 de septiembre, por lo que si te quieres seguir quedando en Australia tendrás que aplicar por otro visado.

Lo más recomendable es que se aplique por una visa de estudiante si quieres continuar de forma legal en el país. De esta forma, podrás continuar con tu proceso migratorio de una forma correcta y tener un estatus legal en el país.

¿Cómo renovar la visa para Australia?

La mejor opción que tendrás es optar por los servicios que te ofrece GrowPro, puesto que si eres español podrás mantenerte legal en el país con un visado de estudiante. En todo caso, el Gobierno te dará la posibilidad de renovar tu visado para Australia, y puedes hacerlo tanto desde dentro como desde fuera del país.

La renovación como tal de visados no existe en Australia, simplemente debes solicitar un nuevo visado para permanecer en el país. Lo ideal es hacer el proceso cinco meses antes de que tu visado actual expire, por lo que, si tu visado covid va a expirar pronto, lo mejor es que inicies tu permiso.

¿Es conveniente contratar a una empresa para renovar tu visado para Australia?

Claro que sí. Si contratas a una empresa como GrowPro, podrás evitar la burocracia que requiere la solicitud de un visado. De esta forma, esta empresa te ayudará a encontrar la escuela ideal, a reunir los documentos, y conseguir un seguro médico adecuado de una forma rápida.

Esto tiene como ventaja que no tendrás que estar preocupándote por el trámite de visado, porque la empresa se encargará de todo. Gracias a esto podrás continuar con tus actividades regulares, y esperar hasta que tu visado sea aprobado.

Sin embargo, debes tener en consideración que para acceder a este visado es necesario estar matriculado en algún curso en Australia. Las opciones pueden ser cursos de inglés, cursos vocacionales o una titulación universitaria.

El visado más conveniente es el de Student Visa 500, porque te permite estudiar y trabajar de forma legal por 24 horas a la semana mientras estudias o 40 en tus vacaciones. También tiene la ventaja de que puedes solicitar una visa para tu pareja también, lo que hace que sea una gran alternativa para cambiar desde tu visa covid.