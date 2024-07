El Gaiás inaugura una exposición internacional que cuestiona clichés sobre cultura vikinga y aporta piezas arqueológicas nunca antes exhibidas en España

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inauguró hoy en la Cidade da Cultura Unha vida viquinga, una exposición internacional que cuestiona grandes clichés de la cultura popular sobre la Era Vikinga y muestra en Galicia piezas históricas y arqueológicas de museos nacionales de Suecia, Dinamarca y Francia nunca antes exhibidas en España.

El titular de Cultura de la Xunta de Galicia recordó que se trata “de una de las mayores exposiciones realizadas en España sobre cultura vikinga”, agradeciendo la colaboración y confianza de los prestigiosos museos internacionales que ceden fondos para la muestra, “especialmente a los seis museos distintos de Suecia y Dinamarca, que custodian valiosas colecciones de referencia internacional sobre la Era Vikinga”.

El relato de la exposición se articula alrededor del que podrían ser los períodos vitales de una persona durante la época vikinga y trata también las diferentes campañas de exploración, incursiones y relaciones comerciales que se establecieron en diferentes puntos de Europa, entre los que se incluye el noroeste peninsular. En este sentido, recordó López Campos, “el paso de los vikingos por Galicia dejó una honda huella en nuestra cultura inmaterial, en forma de relatos históricos pero también leyendas, mitos… y ahondar en el conocimiento de este pueblo es también una manera de conocer mejor una parte de nuestra historia”.

La muestra se acerca así la piezas como una placa granítica encontrada en la ermita de las torres del Oeste de Catoira, donde se puede leer una inscripción de protección contra las incursiones vikingas, o un pequeño fragmento de una de las muchas vieiras encontradas en la zona portuaria de la ciudad sueca de Sigtuna, posiblemente relacionadas con peregrinaciones a Santiago de Compostela durante el siglo XII. También se puede contemplar en el Gaiás el báculo del obispo Gonzalo de Mondoñedo, de quien cuenta la leyenda que hundió casi al completo una gran flota vikinga frente a la Marina lucense; o el manuscrito Corpus Pelagianum, custodiado en la Biblioteca Nacional de España, donde se relata cómo cien navíos vikingos entraron por la ría de Arousa y avanzaron por Galicia, dando muerte en batalla al obispo de Compostela Sisnando II y llegando hasta el Cebreiro.

Recreación de un barco vikingo

Encuadrada en la programación de verano de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el CulturON, la exposición incluye también una instalación de gran formato: la recreación a tamaño real de una embarcación vikinga de más de 17 metros de longitud, diseñada por el premiado estudio gallego Cenlitros, apostando por la tarjeta como material dado el carácter efímero de una exposición temporal.

Esta recreación está basada en el skudelev 5, un barco real del que se recuperaron sus restos arqueológicos en los años 60 en el fiorde de Roskilde, en Dinamarca, y que hoy se conserva en el Vikingeskibs Museet, el museo de barcos Vikingos de esa ciudad danesa. Para su recreación, fabricada con 584 piezas de tarjeta ensambladas manualmente, se contó con la asesoría del especialista Tom Nicolajsen, del Vikingeskibs Museet.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude presentó esta exposición como una muestra de la “capacidad de los profesionales gallegos para trabajar con instituciones del más alto nivel, consiguiendo reconocimiento también en el ámbito internacional”. Aludía así por ejemplo a la colaboración en la muestra del ilustrador y dibujante de cómic David Rubín, finalista al Premio Nacional de Cómic y candidato la en 2018 a cuatro premios Eisner (los apodados Oscar del mundo de la banda diseñada).

Rubín firma las animaciones en gran formato que las personas visitantes podrán contemplar en la sala, y que incluyen una corta de cuatro minutos inspirada en un de los más famosos poemas en nórdico antiguo, que relata, con voz de la actriz Soledad Felloza, la creación y fin del mundo segundo la mitología vikinga. Además del trabajo del ilustrador ourensano y del estudio Cenlitros, la exposición cuenta también con el diseñador coruñés David Carballal, encargado de la gráfica de sala y el diseño de catálogo.

Comisariado y comité científico

Unha vida viquinga está comisariada por la doctora en Estudios Escandinavos por la Universidad de Aberdeen, Irene García Losquiño (Elche, 1984), investigadora de la USC y una de las mayores especialistas de España en cultura vikinga. García Losquiño propone en esta exposición un enfoque novedoso e inclusivo “que huye de los tópicos bélicos asociados la este pueblo, sin obviarlos, pero acercándose también a temas como la vida familiar, los juegos, el comercio, la mezcla con otras culturas y, en definitiva, aquellas caras más olvidadas normalmente por la Historia: las de las mujeres, los niños, o los esclavos”, explicó en el acto de apertura.

Además, el proyecto expositivo llega con el respaldo de un comité científico internacional con algunas de las autoridades más respetadas en este campo, entre las que se incluyen el catedrático de Arqueología de la Universidad de Uppsala, Neil Price, conocido también por su participación como presentador de la serie documental Real Vikings -de la productora del exitoso drama televisivo Vikings -.

Se cuenta también con la colaboración de la profesora de la Universidad de Uppsala e investigadora senior en el proyecto The Viking Phenomenon, Charlotte Hendenstierna-Jonson, la catedrática de Arqueología Medieval de la University of Highlands and Islands, Alexandra Sanmark, o investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela como Rosa María Rodríguez Porto y José Carlos Sánchez Pardo, especialistas en la presencia e influencia de la cultura vikinga en la península ibérica.