El placer a distancia con el confinamiento

No todo han sido malas noticias en el sector empresarial, sobre todo en el del sexo, ese el que muchos dicen que ha sido el primer trabajo del mundo remunerado, algo fuera de contexto en pleno siglo XXI, si bien, parece que hay cosas que no cambian y las ganas de una paja por teléfono, por muy vulgar que suene, no se las quitan a personas asiduas a disfrutar a través de este tipo de servicios telefónicos.

En este sentido, telefonoseroticos.com es uno de los más visitados del país y tras conversaciones con su CEO, nos indica que si bien el crecimiento de llamadas se ha notado, seguramente en parte gracias a más horas en casa por el confinamiento tras la alerta por coronavirus, también se nota disponer de menos dinero en la cuenta, ya que su teléfono ha sonado más veces, pero con conversaciones eróticas mucho más cortas, por eso de ahorrarse unos euros.

Un dato curioso que si bien también nos indican que no se ha analizado en detalle un análisis riguroso debido a lo “fresco” y presente que todavía está el virus en nuestras vidas. ¡Todavía no es el momento! – nos recalcó en varios ocasiones el propietario de la fuente consultada y citada anteriormente.

Por otro lado, también se nos informaba del crecimiento de tráfico en redes sociales, es decir, por ende, más tiempo de ocio es sinónimo de más tiempo con nuestro teléfono en internet y anuncios sensuales junto con el apetito que pueda llegar a tener cada persona, hace que sea otro factor que consideran clave, pero remarcando y perdonarnos repetirnos, prefieren dejarlo claro antes de sacar datos reales y no estimados. Saber que recibes más llamadas es sencillo, notar que estas son más cortas también e incluso ver que tus perfiles sociales tienen más interacciones; pero la procedencia de la visita, el rebote, ctr, .. y demás factores, le permitirán con el paso de las semanas, ofrecernos unos reportes mucho más concisos, si bien, con solo ampliar información en redes que tienen activas, es fácil contrastar todas las afirmaciones.

Por ello y tal como titulamos, está claro que el placer por confinamiento ha sobrevivido a la crisis por covid-19, si bien, tan pronto vuelvan la actividad de clubes, fiestas privadas con escorts, despedidas, noches de lujuria en discotecas los fines de semana, estos datos volverán o así se estima en el sector, a los habituales, aunque claro está, después de tantos millones de personas que han visto peligrar su empresa, muchos cerrando, las llamadas a líneas telefónicas eróticas,han notado cambios, pero al contrario que la mayoría, de forma positiva.