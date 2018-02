Cómo enamorar y encender la pasión en la pareja

Print This Post

Encontrar el amor es solo el primer paso. Muchas personas piensan que, cuando ya tienen junto a ellos a su alma gemela, el recorrido del enamoramiento ha llegado a su fin. Nada más lejos de la realidad. Al estar unidos y compartir cada instante, es cuando más se necesita renovar ese amor para no caer en el aburrimiento y en la monotonía.

Las relaciones de pareja deben trabajarse cada día con detalles que puedan mantener viva la llama del amor y la pasión. No se trata de una labor sencilla; muchos factores juegan en contra, como los compromisos laborales, los viajes y el exceso de estrés.

Sin embargo, cada uno debe buscar la forma de expresar su sentimiento hacia el otro para recordarle que el amor sigue intacto. A veces, solo se trata de una caricia, un beso o un mensaje romántico que renueve el sentimiento entre ambos.

El factor sorpresa también juega un papel fundamental para darle un giro a la relación. Hay quienes planifican viajes para celebrar una fecha especial, como el aniversario de boda o el cumpleaños de alguno de los dos.

Al llegar el fin de semana, una recomendación sería planificar cosas que nunca antes la pareja hubiera realizado. Subir a una montaña, ir con bicicleta o montar a caballo juntos son algunas de las alternativas más populares.

Mensajes oportunos

La fuerza de las palabras a través de los mensajes es una táctica ampliamente practicada entre los enamorados, la cual siempre ha dado buenos resultados. Los mensajes de felicitaciones por un logro alcanzado, o uno de buenas noches para reducir la distancia mientras el otro está trabajando, pueden sumar puntos para sentirse amado.

Sobre este punto, los expertos del portal frasesdelavida.wiki, una página dedicada al mundo de los mensajes y las frases de amor, afirman que las frases de buenas noches amor son efectivas e incentivan para que la chispa entre ambos no se apague.

Los especialistas han recopilado las mejores frases para desear buenas noches a ese ser tan especial. Además, también colocan a disposición de los usuarios una interesante serie de diseños ya listos para compartir con su frase favorita.

Estas imágenes son especialmente útiles para enviarlas a través de los servicios de mensajería de los teléfonos inteligentes, o imprimirlas y dejarlas junto con un detalle durante la ausencia de la pareja.

“Algunos creen que no es necesario enviar un mensaje de este tipo porque se está lejos; no obstante, eso no es algo que tenga que ver. Enviar un mensaje de buenas noches a través del móvil puede ser romántico”, comentan los profesionales de las frases.

Desayuno en la cama

Una estrategia para sorprender a la pareja y ganar valiosos puntos es llevándole el desayuno a la cama. Se trata de un detalle que generará reacciones favorables y elevará a un nuevo nivel el cariño entre ambos.

En las primeras horas del día, muchas veces el desayuno es subvalorado por el apremio de salir lo más pronto posible hacia el lugar de trabajo o al centro de estudios. Sin embargo, esta sorpresa puede planificarse con antelación.

Cualquier excusa es buena idea para hacer los arreglos necesarios y conseguir que los primeros momentos del día sean compartidos por ambos al más alto nivel.

Para abordar este tema sobre los desayunos sorpresa, el personal del portal tussorpresas.com, una página web con innovadoras ideas para preparar desayunos originales de diversos tipos y temas, explica que los desayunos sorpresa en Bogotá pueden ser orientados hacia el fútbol, el estilo clásico, saludables o hasta con mugs decorados y personalizados.

El servicio que ofrecen los especialistas de Tus Sorpresas garantiza llevar felicidad a los seres más queridos.

“Estamos comprometidos en ofrecer un regalo original o un dulce despertar para la persona a la que va dirigido”, indican los expertos desde su sitio web.

Sexo sentido

La pasión que pueda sentir la pareja se verá reflejada directamente en la calidad y la frecuencia de sus relaciones sexuales.

El sexo representa una parte importante de la intimidad de una pareja, por lo que mantener viva la llama del deseo y la atracción es más que fundamental.

No se trata simplemente del coito, sino que los encuentros van más allá, pues la mujer se siente realmente amada con las caricias y los besos del hombre, que a su vez se complementa en cuerpo y mente con su pareja.

Un aspecto crucial de las relaciones sexuales es que la mujer se sienta satisfecha y que el hombre no experimente una disfunción eréctil o de eyaculación precoz.

Para aclarar el panorama, los profesionales de la página maestrodelorgasmo.net, un portal con información sobre cómo evitar la eyaculación precoz y cómo controlar la eyaculación precoz, comentan que este problema del hombre puede generar impotencia, cansancio y frustración por no poder satisfacer sexualmente a la pareja.

En el sitio web se promociona la guía maestro del orgasmo, elaborada por el doctor Rafael Cruz, en la que se describen cuáles son los aspectos que debe seguir el hombre para eliminar poco a poco la eyaculación anticipada.

“La guía ha revolucionado la forma de eliminar la eyaculación precoz, pues hay testimonios de personas que han corregido en un mes su problema sexual”, destacan los expertos.

Para tener relaciones sexuales, primero hay que tener pareja. En el caso de que una persona se encuentre disponible, una opción válida es encontrar compañera o compañero a través de páginas de contactos, como la de follamigos.com, un portal dedicado a prestar este servicio a la comunidad online.

Si la pregunta es: ¿Buscas una aventura amorosa?, entonces Aprende a ligar por internet con esta guía fácilmente y descubre paso a paso todos los trucos para triunfar en las páginas de contactos.

El usuario solo debe entrar en la página, registrarse y elegir qué tipo de contacto está buscando: parejas, hombres o mujeres.

El amor en las parejas debe ser un terreno que hay que abonar cada día, regar con cariño y cosechar pasión.