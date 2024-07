José González apela al diálogo social y a la unidad para avanzar en el cooperativismo y en la economía social con el foco puesto en la dinamización del rural

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participó hoy en Nigrán en el acto en conmemoración del Día do Cooperativismo Galego 2024, en el que se reconocieron las iniciativas premiadas en el Certamen Cooperativismo en la Enseñanza y en los Premios a la Cooperación 2024. Allí el titular de Empleo felicitó a los premiados y defendió la importancia del diálogo social y la unidad entre la Administración y los distintos agentes sociales y económicos para avanzar en ámbitos como el cooperativismo y la economía social con el foco puesto en la dinamización del rural.

En esta línea, puso en valor la importancia del proceso de escucha activa con los agentes de la economía social para el diseño de la nueva Ley de cooperativas con el fin de adaptarla a los nuevos tiempos, cuestión en la que el Gobierno gallego está reforzando el proceso de participación con todos los agentes implicados.

Destacó además que el diálogo siempre es un aliado y que sirvió para elaborar la segunda Estrategia de la economía social que se está ejecutando en la actualidad con la aspiración de generar 4.000 empleos y posicionar este modelo en los sectores tecnológico, verde e industrial.

Esta estrategia, explicó, es una planificación con horizonte 2027 con más de 174 millones de euros presupuestados para seguir atrayendo talento a Galicia y seguir mejorando la competitividad de nuestro tejido empresarial, así como la economía de los cuidados para el rural gallego. Con ella, añadió, la Xunta busca generar empleo en la economía social y empleo cada vez más innovador y que la juventud y las mujeres tengan mayor presencia en la economía social.

Además, el conselleiro subrayó que el Gobierno gallego acompaña esta estrategia con un refuerzo en la inversión en este ámbito con el objetivo de que el cooperativismo y la economía social sigan siendo modelos de emprendimiento de éxito en Galicia. También mencionó los programas de apoyo económico, de asesoramiento y acompañamiento, de formación y la realización de actividades divulgativas que desarrolla la Xunta a través de la Red Eusumo.

Modelo de éxito

A mayores, José González destacó la importancia y modelo de éxito de las cooperativas en Galicia, que resistió en las últimas crisis y en la pandemia y que, además, continúa creciendo con unas 138 noticias cooperativas a cierre de 2023. Se trata de un sector que el año pasado facturó casi 3.000 millones de euros, lo que representa un 4,5% del PIB gallego y recordó que 21 cooperativas gallegas están entre las 600 más relevantes del Estado

En este sentido, manifestó que este es el camino a seguir con el fin de favorecer la cohesión social y del territorio, con la mirada puesta en las personas y basándose en la generación de un empleo inclusivo, igualitario y solidario.

Para eso, insistió, es clave ir todos de la mano, agrupados y coordinados, para llegar al entendimiento y conseguir las mejores soluciones. Además, aprovechó la ocasión para dar las gracias al Colegio Ángel de la Guarda y a la Sociedad Cooperativa Galega La Mendoña, por abrir sus puertas para poder celebrar el Día del Cooperativismo en Nigrán. También a todos los participantes en el Certamen Cooperativismo en la Enseñanza y en los Premios a la Cooperación 2024, así como a los alrededor de 200 asistentes al evento y a las personas y entidades del Consello Galego de Cooperativas, por su importante labor para promover, apoyar y dar visibilidad al cooperativismo en Galicia.

Día del Cooperativismo

El Día do Cooperativismo Galego, organizado por la Xunta y por el Consello Galego de Cooperativas, se celebra el primer sábado del mes de julio coincidiendo con el Día Internacional del Cooperativismo. En esta ocasión, este evento se desarrolla en el ayuntamiento pontevedrés de Nigrán bajo el lema As cooperativas constrúen un futuro mellor para todas as persoas. Se trata de la 8.ª edición de la celebración de este día en Galicia desde su origen en 2016.

El acto también contó con la presencia del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández; de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, y del deleado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. Los premios entregados son, lo de la modalidad proyectos empresariales cooperativos del certamen Cooperativismo en la Enseñanza, que fue para IES Fernando Wirtz Suárez por el proyecto Arroutada, Sociedade Cooperativa Galega, y el áccesit en este ámbito, que obtuvo la Sociedad Cooperativa Galega Mendiño con la iniciativa SailingDog.

Los Premios a la Cooperación 2024 fueron para Consumo Consciente Árbore, con el galardón a los valores cooperativos; A Morada Nosa, con el reconocimiento al mejor proyecto cooperativo nuevo; y A Carqueixa, con el premio a la trayectoria cooperativa.