La Confederación Española de Policía denuncia que en Noche Buena habrá policías locales que cobrarán más de 300€ mientras los policías nacionales no verán ni un duro

Desde la Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, vuelven a denunciar un año más la discriminación salarial que sufren en materia laboral y legislativa, remarcando que mientras policías autonómicas y policías locales son consideradas por la legislación actual como profesión de riesgo a los policías nacionales y a los guardias civiles se les niega esta posibilidad por parte del Gobierno.

A la consideración legal se le une las diferencias retributivas, señalan que “mientras a unos se les abonan las horas extras, la asistencia a juicios y pagas extras dobles a otros se nos dice que no, algo que a nuestra consideración es injusto y discriminatorio, ya que no puede ser que unos cobren menos por realizar el mismo trabajo”. “Ahora llega la Navidad y vemos como en otros cuerpos policiales como son policías autonómicas, policías locales o la misma Guardia Civil sus agentes cobran un plus por trabajar en Noche Buena o Noche Vieja, un plus que por poner en un ejemplo en el caso de la plantilla de una Policía Local de Galicia supone una compensación de 38,00 euros la hora, lo que supondría para un agente de la policía nacional más de 300 euros por trabajar esa noche”.

“Somos conocedores de las diferencias salariales y pluses entre plantillas”, indican y añaden “pero es que en el caso de los agentes de la Policía Nacional no se compensa económicamente de ninguna manera, algo que cabrea y desquicia día si y día también a todo un colectivo que ve como la parte más importante del Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 se ha incumplido por parte del actual Gobierno, y por todo ello CEP declaró el 10 de abril de 2024 el Conflicto Colectivo, invitando al resto de las organizaciones sindicales a sumarse, para conseguir, como 2018, que el Gobierno cumpla con la Equiparación Salarial”.

“No queremos ser más que nadie”, remarca Agustín Vigo, Secretario Regional del sindicato CEP en Galicia y portavoz nacional, “sólo queremos que los policías nacionales tengan una jubilación digna como los demás, y que no pierdan más de 700 euros al mes cuando dejan de estar en servicio activo, y que nuestras viudas y viudos tengan una pensión digna que no les obligue a decidir entre pagar los medicamentos o comer, como pasa en la actualidad, por que sí, los policías nacionales que cotizamos en clases pasivas y nuestros beneficiarios seguimos pagando siempre una parte muy importante del coste de los medicamentos una vez jubilados”.