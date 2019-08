La importancia de escoger la ropa de dormir

Print This Post

Dormir es una necesidad del ser humano, que satisfacerla implica más que solo recostarse en la cama. Muchas personas sufren de insomnio, y pocas lo atribuyen a factores externos. Sin embargo, es bien sabido que existen muchos factores que afectan el proceso del sueño. Por ejemplo, no usar ropa cómoda para dormir.

Ropa para dormir bien y seguir a la moda

Ahora bien, es cierto que la ropa cómoda permite un sueño más placentero. Sin embargo alguien podría decir que esto implicaría vestir en ropa que no está a la moda. Lo bueno es que ahora las empresas destinadas a vestir a la mujer, han hecho esfuerzos para proveer comodidad y moda a la vez.

Las víctimas de la moda pueden estar tranquilas, pues hay diversidad de pijamas que están en tendencia. Te mostraremos algunas opciones para dormir cómodamente, pero puedes ver más lencería aquí. Acá te mostramos algunos consejos para vestir al dormir en verano e invierno.

Tejidos cómodos para dormir en verano

Al dormir, el cuerpo solicitará una temperatura fresca, que permita conciliar el sueño fácilmente. Esto no es posible si te vistes con prendas de vestir que aumenten tu temperatura corporal. Por otro lado, si el ambiente es muy frío, tampoco podrás descansar mientras te castañean los dientes. Es por ello que es muy importante decidir qué tipo de tejido usarás para dormir.

Durante la época de verano, el calor puede ser abrumador. Algunos no concilian el sueño si la temperatura está muy elevada. Para contrarrestar esto, puedes utilizar pijamas con telas suaves y que no te hagan transpirar demasiado. Así te sentirás más cómoda y podrás tener un sueño placentero.

El algodón es una de los productos textiles más apreciados, pues permite comodidad y frescura al dormir. Los pijamas hechos de algodón son muy solicitados, en diversidad de estilos.

Pero habrá quienes deseen usar lencería sexy, y el algodón no parece ir con este estilo. No hay problema, la seda es otra de las telas cómodas y frescas para el verano. Por otro lado, está el lino, un material perfectamente transpirable. No te preocuparás por el sudor con este tipo de tela.

El satín también es un tejido que puede proporcionar comodidad y sensualidad. Los picardías hechos de satín son especiales para noches de pasión, pero a la vez son cómodos para dormir.

Ropa cómoda para dormir en frío

Las épocas calurosas no son los únicos momentos en los que se puede evaluar el estilo de ropa para dormir. En invierno lo que más se desea es estar arropado, para que los tejidos proporcionen calor corporal. Este hecho no tiene que estar peleado con la moda, así que te mostramos como estar en tendencia y sentirte cálida al dormir.

El poliéster es ideal para batas de dormir y lencería de cama, pues darán calor al ambiente y tu cuerpo. Y por supuesto, la tela protagonista de las épocas de frío es la lana. Son tejidos que pueden acompañar tu estilo de moda durante el invierno.

La ropa hecha con franela también es ideal para esta época, pues se ajustan bien al cuerpo. Además, proveen un equilibrio en la temperatura del cuerpo. Así podrás disfrutar de las épocas de frío, sin sentirte en extremo helada.

Otros consejos para escoger ropa de dormir cómoda y a la moda

Además del tipo de tela, que es fundamental para decidir desde los sujetadores ideales hasta la ropa de cama, hay otros factores para dormir cómodamente. El tamaño de las prendas de vestir es determinante. Si las prendas son muy pequeñas, te sentirás asfixiada y no podrás descansar cómodamente. Lo mismo pasa con la ropa de dormir que queda muy holgada.

Aunque vayas a dormir, no tienes que perder tu estilo. El diseño de tus pijamas determinará qué tipo de personalidad tienes. También están los colores, que influyen no solo en el carácter sino en el ánimo de quien use la ropa.

Si buscas descansar cómodamente, es mejor usar prendas de vestir claras. Por supuesto, si deseas imprimir pasión a tus noches, puedes descansar de los colores pálidos y usar ropa interior sexy en negro o rojo.

Presta atención a estos consejos y disfrutarás de una noche de sueño satisfactorio. Además, estarás en tendencia con lo último de moda de ropa para dormir.