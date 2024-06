La Xunta amplía y diversifica los catálogos de lectura fácil promoviendo la producción de 20 obras en gallego

La Xunta de Galicia colabora con 20 proyectos editoriales para ampliar y diversificar los catálogos de obras de lectura fácil en gallego. A través de esta línea de ayudas para libros en formato físico o digital, que viene de publicarse en el Diario Oficial de Galicia, se adjudicó la financiación para colaborar con 10 empresas editoriales diferentes.

La Consellería de Cultura, Lengua y Juventud promueve la producción de libros de lectura fácil para hacer accesible a información a personas con dificultades de comprensión lectora, teniendo en cuenta el contenido, el lenguaje, las ilustraciones, la maquetación y el diseño gráfico. A través de estos proyectos la Xunta espera incrementar la comercialización de obras y también ampliar el listado de creaciones en lengua gallega en la plataforma pública de préstamo en línea GaliciaLe. Se trata así de una iniciativa enmarcada nos objetivos de la futura Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia que tiene por objetivo garantizar el acceso a la cultura tanto desde la perspectiva del consumo como de la creación literaria. Promoviendo, de este modo, las políticas de estímulo de producción de libros en gallego en nuevos formatos.

La resolución de esta segunda convocatoria incluye la colaboración con 20 obras en formato físico o digital que cuentan con una financiación total de más de 88.000€ para las anualidades de 2024 y 2025, pudiendo conseguir una aportación máxima de 6.000€ para cada creación.

Así, la Editorial Bululu impulsará las obras Coidado coa charca y Xa voou. La Editorial Galaxia, por su parte, contará con As malas mulleres, Meigas y O Misterio do Torque de Burela. La empresa editora Hércules de Ediciones traerá A saga das curandeiras, mientras que Horsori Editorial hará el mismo con Ana, a das tellas verdes y A máquina do tempo. El instituto para él Desarrollo Educativo y Cultural editará Cuentos de amor y la empresa Ivette Noguera García Ediciones podrá sacar cuatro obras, Un ano arredor do gran roble, Unha bufanda de sol, O ovo do sol y Tomates de Mila.

Además, dentro de esta adjudicación también se encuentra Kalandraka Editora con Nicolas vai á biblioteca y Nicolás vai ao médico, mientras que Centro Lingoreta dará a conocer Lingoreto y lingoreta. Respiración. La línea de ayudas se completa con A filla do mar y O misterio do Camiño de Santiago de La Mar de Fácil y Técnicas & Gramaxe pondrán en marcha las obras Os Balbinos visitan os pazos de Galicia e A Lúa y a Bal gústalles a música.