La Xunta colabora con 14 audiolibros para favorecer el acceso universal a la lectura y la creación literaria

La Xunta de Galicia colabora con 14 proyectos editoriales para favorecer el acceso universal a la lectura y la creación literaria a través de las subvenciones para la edición de audiolibros. La resolución de esta línea de ayudas, puesta en marcha por primera vez el pasado año, viene de publicarse en el Diario Oficial de Galicia.

El objetivo de esta iniciativa de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude es impulsar la producción de libros que favorezcan tanto la digitalización como el acceso universal a la lectura y a la creación literaria gallega por parte de toda la población a través de la puesta en marcha de nuevos formatos como audiolibros en lengua gallega. Se trata de una medida enmarcada en los objetivos de la futura Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia que busca garantizar el acceso a la cultura tanto desde la perspectiva del consumo como de la creación. Para esto, la Xunta de Galicia también solicitó la producción de cuatro clásicos de la literatura gallega que se encontrarán disponibles en la plataforma GaliciaLe.

En concreto, en esta convocatoria que tiene carácter plurianual y un presupuesto de 75.000 euros, se apoya la creación de 14 audiolibros que cuentan con una aportación de hasta 5.000 euros. Así, la empresa editora Arrainos Producións impulsará los audiolibros de 90 anos nas ondas. Dos inicios da radio en Galicia aos nosos días, O Camiño de Ramón Chao. Tras as pegadas de Prisciliano e Xosé Velo sen fronteiras. Edicións Xerais de Galicia, por su parte, hará lo mismo con la obra Pel de cordeiro, el último libro de Ledicia Costas, mientras que Editorial Galaxia contará con Daniel no peirao, Hermelindo esbirra poemas e Ícaras. La adjudicación se completa con Dous nenos coma ti y O Parnaso sobre rodas de Editorial Guiverny y con A lagoa máis fermosa de todas as lagoas, A comuna de Valdonelle, Gumes entre a néboa, Loucine y A matanza clandestina de Técnicas & Gramaxe.

Además, la Xunta ha previsto incorporar cuatro clásicos de la literatura gallega en la plataforma de préstamo de obras en formato electrónico de las bibliotecas públicas gallegas, GaliciaLe. Los libros electrónicos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, O divino sainete de Manuel Curros Enríquez, De catro a catro de Manuel Antonio y Maxina ou a filla espúrea de Marcial Valladares estarán disponibles próximamente en formato audiolibro.