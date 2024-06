La Xunta destaca el papel de la artesanía en la dinamización comercial de las villas y ciudades gallegas

El director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron esta mañana el evento Sabor a novo, que se celebra a lo largo del día de hoy en el Pazo de San Lourenzo, en Santiago de Compostela, y que cuenta con el apoyo de la Xunta. Durante su visita, Alén destacó el papel de la artesanía en la dinamización comercial de las ciudades y de las villas gallegas y de la marca Artesanía de Galicia como referente de oficio, calidad y hecho en Galicia.

A través de la Fundación Artesanía de Galicia, la Xunta colabora en este evento apoyando la participación de los 27 expositores de la marca Artesanía de Galicia, así como con la organización de dos talleres gratuitos y abiertos a todo tipo de público que introducirán los asistentes en las técnicas del gyotaku y de la cianotipia.

Hasta las 21,00 horas, las personas que se acerquen hasta el Pazo de San Lourenzo podrán ver y comprar productos de cuero, de joyería, de cerámica, de bisutería, de forja, de moda y complementos, de papel y de madera.

Los expositores que participan son los talleres compostelanos Contraform, Jatafarta, Milena Colella, Mauro Trastoy, Degerónimo, Sonia Arnaiz y Laura Triñanes; los de Vigo, Como pez en el agua, Mario López y Ana Freiría; Fonte Meimil (Mondoñedo), Conloquetengo (As Pontes), Pilarnia Arte (Taboadela), Jerolas (Curtis), ArtenJoya (Gondomar), Mioco Diseños (A Coruña), Verdecima talla en madera (Mos), Fento do vento (Ourense), Taller Patapúm (Quiroga), Casperlota Atelier (Paderne), Artesanía Silvent (Caldas de Reis), Siliva (Abegondo), Xiralúa Estudio Creativo (Teo), Hana No Boshi (Pontedeume), Tuuinx (Ames), J. Eiroa Forja (Culleredo) y Leónlagata (Sanxenxo).

Hasta las 14,30 horas y, por la tarde, de 16,30 a 20,30 horas, están abiertos también el taller de Gyotaku -una técnica japonesa de estampación tradicional- y lo de Creación de Cianotipias, un procedimiento fotográfico en el que empleando papel de acuarela y productos químicos sensibles a luz, se exponen directamente al sol usando negativos de fotografía u objetos diversos, obteniendo finalmente una imagen en azul prusian. Estos talleres estarán impartidos por María José Martínez y Minia Míguez y no requieren inscripción previa.