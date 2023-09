La Xunta destaca en la feria Expodrónica la capacidad exportadora de las pymes tecnológicas gallegas y el posicionamiento del Polo Aeroespacial de Galicia

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, destacó hoy en Madrid el posicionamiento internacional conseguido por el Polo Aeroespacial de Galicia durante la inauguración del Civil UAVs Initiative Theatre, un foro de conocimiento que se realiza en la feria Expodrónica, que es un evento profesional internacional especializado en el segmento de los vehículos no tripulados que se celebra en el marco de la Airspace Integration Week Madrid.

En su intervención Argerey se refirió, de forma específica, a los positivos datos de exportación registrados por las pymes tecnológicas gallegas del segmento de los sistemas no tripulados y a la capacidad de atracción de proyectos y talento internacional del Polo Aeroespacial de Galicia, poniendo en valor las 144 propuestas de 25 países recibidas en la última convocatoria de la Business Factory Aero.

La directora destacó además que la trayectoria de internacionalización del sector aeroespacial gallego apunta a una creciente competitividad, atendiendo a los datos de sus exportaciones, según se refleja en el informe sobre Instrumentos de apoyo a la internacionalización del sector aeroespacial del Observatorio de la Industria Aeroespacial. En este sentido, señaló que nos períodos 2013-2017 y 2018-2022 se cuadriplicaron las ventas al exterior del sector aeroespacial gallego, pasando de 14 a 54 M€, y creciendo a un ritmo más acelerado que el conjunto nacional.

En este foro, la directora de la Axencia Galega de Innovación anunció que la Xunta de Galicia lanzará en los primeros días de octubre una consulta preliminar al mercado que será la base para desarrollar un nuevo programa de soluciones que se presente a la línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (línea FID) del Ministerio de Ciencia e Innovación que fomenta las actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI) entre los organismos y entidades del sector público, cofinanciada con fondos FEDER.

Amplia presencia gallega

Galicia cuenta con una amplia presencia en Expodrónica y en la Airspace Integration Week. Así, en el espacio expositivo del Por el Aeroespacial de Galicia están presentes, además del Consorcio Aeronáutico Galego, un total de dieciséis empresas y centros de conocimiento: Avincis, Telespazio, Alter, Bahía Software, Catec, Centum, Cielum by Dronfies, Cuatro Digital, Fuvex, Gradiant, Ingeniería InSitu, Instituto Tecnolóxico de Galicia, Lupeon, Pildolabs, UAV Works y Utingal.

Diferentes agentes del ecosistema del Polo Aeroespacial de Galicia, como los socios estratégicos de la Xunta Avincis y Telespazio, que participaron en la mesa redonda de apertura con Patricia Argerey, expondrán estos días en el Civil UAVs Initiative Theatre las soluciones desarrolladas en el Polo Aeroespacial de Galicia y sus diferentes aplicaciones.

Gradiant, Pildolabs Galaica, FuVex, Ingeniería InSitu y Bahía Software abordarán temáticas como la eficiencia de operaciones de drones con vídeo analítica, el uso de vehículos no tripulados de largo alcance para garantizar la seguridad de la red, la monitorización de vuelos más allá de la línea de vista o el uso de la inteligencia artificial aplicada a la observación de la biodiversidad. Cuatro Digital, Catec, Utingal y Lupeon hablaron, en su caso, de arquitecturas de backend e interfaz de usuario en sistemas de misión, nuevas tecnologías para sistemas no tripulados altamente autónomos, ventajas de los materiales compuestos y procesos de fabricación innovadores aplicados a drones y soluciones de hardware ligero para vehículos no tripulados mediante fabricación aditiva.

Airspace Integration Week Madrid

El congreso Airspace Integration Week Madrid se celebra desde hoy y hasta el 28 de septiembre en el recinto ferial IFEMA y en el aeródromo de Cuatro Vientos. Esta destacada cita internacional se componen a su vez de tres eventos especializados: Expodrónica Air Show, centrada en el segmento de los vehículos y sistemas no tripulados con conferencias y exhibiciones; Airspace Integration Congress y World Space Summit, con ponencias y presentaciones de alto nivel.