La Xunta destina 800.000 euros a los nuevos espectáculos de 29 compañías gallegas de artes escénicas

La Xunta de Galicia acaba de publicar la resolución de concesión de su convocatoria anual de subvenciones a la creación escénica, a través de la que contribuye con 800.000 euros a la producción de los nuevos espectáculos de 29 compañías gallegas. La Consellería de Cultura, Lengua y Juventud distribuye estos fondos entre 15 propuestas de teatro, magia y nuevo circo, siete de empresas de reciente trayectoria y cinco piezas de danza y artes del movimiento, además de entre las dos formaciones beneficiarias en la modalidad de proyectos plurianuales.

En esta última categoría, Elefante Elegante y Chévere reciben 100.000 euros y cerca de 97.000 euros, respectivamente, para el desarrollo de su plan artístico y empresarial hasta 2026, que en ambos casos incluyen dos producciones principales. Se busca, así, facilitar el funcionamiento de los equipos y proyectos de empresas teatrales ya consolidadas, subvencionando su planificación a tres años vista con, cuando menos, una producción y una gira de 70 funciones tanto en Galicia como en el comprado exterior.

De Excéntricas a Pistacatro

No referente a la modalidad para espectáculos de teatro, circo y magia, la Xunta cofinancia las nuevas propuestas escénicas de 15 compañías. Es el caso de As desterradas, de Producciones Teatrales Excéntricas con dirección de Quico Cadaval, que propone un debate sobre la memoria histórica; Non pasarán, de Ártika Cía. bajo la dirección de Tito Asorey; Farsas, la nueva pieza de Contraproducións, dirigida por Cándido Pazó a partir de una reflexión sobre la lengua como nexo de unión; Reconversión, de Ibuprofeno Teatro con texto y dirección de Santiago Cortegoso; la comedia O último home, de Ainé Producciones, y As gardiás, de Ningures, sobre la lucha de las trabajadoras de la industria textil.

En este listado de espectáculos, también se encuentran otras piezas con temática de marcado carácter social, como Vida, de Culturactiva, sobre la situación del pueblo palestino; La cenicienta que no quería comer perdices, de Sarabela Teatro, dirigida al público más nuevo para abordar la violencia de género y el amor romántico; Guerra, de Teatro del Noroeste, sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, y Ubasute, de Berrobambán, que pondrá en escena uno de los más recientes textos de la dramaturga Paula Carballeira, en el que reflexiona sobre el abandono de las personas mayores. Además, reciben su respectiva ayuda dos obras de teatro que toman el medio ambiente como eje central de la historia: Sol Fuerza, de aAntena, y Os contos de Lobicán, de Redrum Teatro.

También obtienen financiación los espectáculos de circo Catch, de Pistacatro, con el que la compañía continuará reflexionando sobre el malabarismo; y Circo de Pinocho, de Educateatro, que busca devolverle a esta disciplina el lugar que ocupó en otro tiempo. Finalmente, se apoya el montaje de títeres de Títeres Cachirulo Nana Bunilda, que reflexionará sobre los cuidados que recaen en las mujeres.

Danza y espectáculos de nuevas formaciones

En cuanto a la categoría de danza y artes del movimiento, son cinco los montajes subvencionados. Se trata de Baleiro, de Teatro Ensalle; Beltenebros, de Javier Martín; Dance Join, de Marta Alonso Tejada; Ruar, de VACAburra, y Aurora Boreal, de Paula Quintas.

La Consellería de Cultura, Lengua y Juventud contribuye también a la financiación de los proyectos escénicos de siete compañías de reciente fundación, tanto de teatro como de danza. Daniel Rodríguez con Livres, Lagriot’te con O rexurdimeno do divino sainete, Julia Laport con Para que non me deixes aquí soa, Morraoconto con Tromso, Amorodio Teatro con Cortello de amor, Eva Comesaña con Perder la lengua y NegroLópez con la pieza #Influencers.