La Xunta participa en la simulación de un incendio nivel 2 en varios ayuntamientos de las provincias de A Coruña y Pontevedra

El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, participaron esta mañana junto con los delegados territoriais de la Xunta en A Coruña y Pontevedra, Belén do Campo y Agustín Reguera, en el simulacro de Activación do Plan especial de Protección Civil ante emerxencias por incendios forestais en Galicia (Peifoga) y su paso a situación 2 por un incendio originado entre los ayuntamientos pontevedreses de Valga, Pontecesures y A Estrada y el coruñés de Padrón.

Con este ejercicio se trata de simular una emergencia provocada por un incendio forestal para evaluar la respuesta coordinada de los diferentes cuerpos y servicios aplicando los planes de emergencia correspondientes. De este modo, además de comprobar la operatividad del Peifoga sirve para probar su coordinación con el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

El simulacro permite además entrenar los sistemas de comunicación, como informar a la población, los procedimientos de activación de los planes de actuación municipal y, sobre todo, testar las tareas asignadas a los distintos grupos operativos y grupos de control.

La actividad realizada hoy requirió la constitución de centros de mando y control -el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), Sala de Control Operativo (SACOP), Centros de Coordinación de Medio Rural e Posto de Mando Avanzado (PMA)- y la activación del Punto de Recepción de Medios (PRM) hasta lo que se desplazaron los diferentes servicios de lucha contra los incendios de la Consellería do Medio Rural y el Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Participaron seis técnicos, cinco agentes, cinco brigadas y cinco motobombas, así como bomberos del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y efectivos de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Padrón y A Estrada.

En lo que se refiere al apoyo logístico y de seguridad colaboraron efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad -Policía Autonómica, Guardia Civil, Policía Local de A Estrada, Valga, Pontecesures y Padrón-, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Estrada, Valga y Padrón y el GALI de la Axega. Como apoyo sanitario se movilizó a través del 061 una ambulancia asistencial y un vehículo de la Cruz Roja.

Además de la extinción, en este simulacro, los participantes entrenaron actividades como la protección de viviendas o la adopción de medidas de protección a la población como la evacuación.

Detalles del simulacro

El simulacro comenzó a las 09,00 horas y se basó en un incendio iniciado en cuatro focos, uno de ellos en el lugar de las Laceiras, en Valga, y los otros tres en una pista forestal. Los trabajos de extinción se centraron en el primero foco por la cercanía a las viviendas y progresando cara el norte al afectar a varios lugares de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Con la declaración de situación operativa 2 por riesgo para las personas se constituyen el CECOP y PMA y se activa el PRM para movilizar los medios necesarios. Una vez controlado el incendio se desactivó la situación 2 y finalizó el ejercicio.