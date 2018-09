Los beneficios de contratar un seguro médico

Si tienes un seguro de Salud existe una elevada posibilidad de que puedas elegir el hospital en el que te van a atender o a ingresar. No sólo te beneficiarás tú de ello, si no que también puede ser que los acompañantes disfruten de ciertos beneficios mientras permaneces ingresado/a en el centro. En los centros públicos es común que los pacientes compartan habitación de 2 en 2, lo que hace que no quepan muchos acompañantes en las mismas. Este problema no suele existir en los centros privados, ya que se suele ofrecer una habitación por cada paciente.