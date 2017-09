Los muros verdes: tendencia decorativa en auge

Print This Post

Nuevas tendencias se apoderan de nuestras decoraciones y si hay una que se considera lo último de lo último en cuanto a tendencias se refiere; los muros verdes se han adueñado de casi todo tipo de hogares y empresas, desde hoteles, restaurantes, boutiques, así como de toda una gran cantidad de edificios.

Estamos hablando de una pared verde artificial; es decir, que no se va a crear a través del medio, ni requerir de que estemos plantando y cuidando plantas. Como suele ocurrir con las modas, estas son pasajeras, sin embargo, estos muros llevan ya mucho tiempo en el mercado y, sobre todo debido a sus ventajas consolidadas, siguen estando muy presentes, consiguiendo crear un espacio natural en cualquier entorno.

No solo nuevo de ahora ni mucho menos: de hecho, hace algunos siglos se empezaba a decorar con una planta trepadora llamada vid (que proporciona la uva para dar zumo), ya que tiene la propiedad de trepar por los muros a lo largo de pequeñas estructuras. Con el paso del tiempo se descubrió que no solamente eran estéticos, si no que también lograban una mejor eficiencia térmica en las zonas en las que se colocaban, así como otros beneficios muy interesantes.

Estas plantas se convertirían en una moda a principios del siglo XX, y lo más increíble de todo es que más de una vez aparece de forma inesperada, sorprendiendo a los residentes del edificio. Pero no nos desviemos del tema; si estás dudando sobre si implantar o no una de estas características paredes verdes.

Principales ventajas de los muros verdes </h2>

·Repelente: Son diseñadas con un tipo de repelente biológico que evitará que proliferen los insectos y las bacterias.

·Gestión de la temperatura: Tiene capacidad para reducir hasta 5ºC la temperatura del interior de un edificio y al mismo tiempo la mantienen en verano. Gracias a esto también lograremos reducir el consumo, ya que no se precisará tener que estar utilizando tanto tiempo ni el calefactor, ni el aparato de aire acondicionado.

·Aislante acústico: Son considerados como un aislante natural, teniendo capacidad para absorber y reducir sonidos de alta frecuencia. Según los expertos, a través de las conclusiones de toda una serie de estudios, aseguran que es capaz de minimizar el ruido en hasta 10 decibelios.

·Oxígeno: Con los muros verdes ayudamos a devolver a la naturaleza un poco de lo que le quitamos cada día; con cada metro cuadrado de muro lograremos proveer el oxígeno suficiente para una persona durante el intervalo de tiempo de 1 año. Calcula que unos 30m2 es capaz de atrapar y filtrar hasta 20 toneladas de gases nocivos durante un año, y también puede procesar una cantidad de hasta 10kg de metales pesados.

·Un buen aliado contra el estrés: También tienen poder para combatir el estrés; la simple visualización de un espacio verde nos ayudará a desconectar. Además de todo lo anterior, aumentan el valor del edificio en la zona y logran darle un toque estético muy especial y cuidado.