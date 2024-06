Los policías nacionales se concentran en Vilagarcía pidiendo más medios humanos y materiales para hacer frente a la delincuencia y al narcotráfico en su ciudad

Señalan que Interior desconoce la realidad actual de la plantilla policial, “pero no se pueden cerrar los ojos y no escuchar a las asociaciones de vecinos y asociaciones contra el narcotráfico que día sí y día también denuncian la preocupante situación actual de la delincuencia en su ciudad” Los representantes policiales pusieron en valor el trabajo de los jefes policiales que dirigieron la comisaría en el pasado, no queriendo manifestarse sobre su jefe policial actual, el Inspector Luis Hombreiro, el cual está inmerso a día de hoy en el proceso selectivo de ascenso a Comisario y para el cual solicitaron su cese en 2022.

En el día de hoy los sindicatos de referencia en la ciudad de Vilagarcía, Confederación Española de Policía -CEP y Justicia Policial –JUPOL se han manifestado en compañía de sindicatos de la Policía Local y asociaciones de vecinos a las puertas de la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad para denunciar la falta de agentes de policía nacional y medios que hagan frente a la delincuencia actual.

“Las tasas de criminalidad nos dan la razón un año más” remarcan, “los delitos violentos no cesan de crecer en nuestra ciudad, y el que no lo vea es porque no abre los ojos. Nos encontramos ante lo nunca visto, más droga que nunca en nuestras calles, más robos en nuestras casas que nunca, más delitos violento y menos personal policial para hacerles frente”, denuncia Agustín Vigo, Secretario Regional de la CEP en Galicia “y sí, la Administración tiene razón, hay más policías que nunca, sólo tienen que atravesar la puerta de la Comisaría y los verán haciendo DNI´s, pasaportes o labores administrativas.

“Desde JUPOL venimos denunciado de manera reiterada la ausencia de policías en labores de seguridad ciudadana, patrullaje y custodia de detenidos, y se viene un verano calentito por la falta de efectivos policiales y la nula gestión de los existentes, es inviable dar un servicio de calidad con tres o cuatro policías uniformados por turno las 24 horas del día, los 365 días del año” remarca Alejandro Cousiño, Secretario de Organización de JUPOL en la provincia.

JUPOL y CEP si hemos escuchado a la ciudadanía y damos la cara de manera responsable a diferencia de la Administración, llevamos años denunciando la existencia de una plantilla policial obsoleta tanto en su número como en sus medios desde 2008, y poco o nada se ha hecho para solucionarlo, salvo agradecer el trabajo de la Policía Local de esta ciudad que en muchas ocasiones sufre y suple nuestras carencias, de ahí que estemos más unidos que nunca.

Vilagarcía necesita con urgencia 20 policías nacionales más para poder luchar en igualdad de condiciones con los delincuentes, así como la creación de un grupo de respuesta que ataque los puntos negros de droga y la delincuencia violenta en las calles, porque la situación actual merma la efectividad policial y la conciliación laboral de los agentes. “Sabemos de la profesionalidad de los policías nacionales de esta comisaría tanto en labores de seguridad ciudadana en la calle, como en labores de investigación, que dan el 200% en su día a día, pero es el momento de que se conozca públicamente la situación en la que se encuentra su Policía, donde el mimos punto de venta de droga se desactiva cinco veces, a la vez que florecen más por toda la ciudad, y mientras, los delitos graves y menos graves y riña tumultuaria crecen un 800%, donde los robos con fuerza en domicilios crecen un 114% y los ciberdelitos hasta un 140%, esta es la realidad de Vilagarcía, no se puede maquillar”, remarca Agustín Vigo.

“No es mucho pedir que os policías de esta ciudad marinera se formen para actuar en caso de una catástrofe o siniestro en el mar en cómo realizar un salvamento, no es muchos pedir que Vilagarcía tenga de manera real una unidad motorizada para patrullar el casco urbano de día, y dar así una respuesta ágil y eficaz, ¿o se imaginan que tengan que cerrar grupos policiales de trabajo este verano por falta de personal?, sería relegar a Vilagarcía a la cola de la prevención y represión de la delincuencia”, remarca Alejandro Cousiño.

Tanto CEP como JUPOL han hecho hincapié durante la concentración que la Administración abra los ojos, que cambie el rumbo y que se dote a todas las comisarías gallegas, y en concreto a la de Vilagarcía del personal policial real que necesita, ya que tanto policías, como ciudadanos tienen que sentirse seguros en su ciudad, los primeros con más personal policial para darse apoyo en sus intervenciones, y los segundos viendo como su Policía da la respuesta que se espera de ella.