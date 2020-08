Medio Ambiente incorpora o contido da nova guía europea para a elaboración de Plans de acción para o clima

A Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda v茅n de integrar o contido e actualizaci贸n proposto por Europa para elaborar os Plans de acci贸n para o clima (PACES). As铆, a Direcci贸n Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Clim谩tico actualizou o contido da聽p谩xina web oficial do Pacto das Alcald铆as para o Clima e a Enerx铆a, na que se pode consultar dito documento.

Grazas a esta actualizaci贸n facil铆tase e actual铆zase o reporte e traslado de informaci贸n e datos necesarios para a elaboraci贸n dun PACES, que consiste nun inventario de referencia de emisi贸ns (IRE), unha avaliaci贸n de riscos e vulnerabilidades ante o cambio clim谩tico elaborados desde o 谩mbito municipal, para planificar e adoptar medidas que apoien e mitiguen a loita contra o cambio clim谩tico desde a perspectiva local.

Asemade, estes cambios tam茅n se trasladan a trav茅s do equipo t茅cnico do Pacto das Alcald铆as, que facilita formaci贸n a trav茅s de reuni贸ns de asesoramento presenciais e telem谩ticas con concellos e as entidades redactoras dos PACES. Na actualidade, este equipo t茅cnico xa realizou un total de 200 visitas presenciais e preto de 70 reuni贸ns telem谩ticas con alcaldes, t茅cnicos de medio ambiente e axentes de desenvolvemento local para asesoralas e axudalos neste cometido. Nestes encontros serven para explicar os pasos necesarios para completar o PACES e para facilitar o acceso as ferramentas de c谩lculo de emisi贸ns dese帽adas especificamente para os concellos galegos.

Esta formaci贸n presencial tam茅n se completou, nos 煤ltimos meses, coa celebraci贸n dunha decena de #WebinarsPACES, os cales estaban dirixidos principalmente aos concellos adheridos ao Pacto e nos que houbo representaci贸n de medio centenar de concellos. Ao mesmo tempo, tam茅n se celebrou un seminario dirixido a empresas que colaboran cos concellos na elaboraci贸n dos PACES.

Con esta iniciativa, a Xunta de Galicia que po帽er en valor o papel das entidades locais na resposta ao cambio clim谩tico, xa que os concellos avanzan no cami帽o de integrar 谩 loita contra o cambio clim谩tico como unha das variables que deben ter presente na definici贸n das s煤as pol铆ticas, tanto para reducir os gases de efecto invernadoiro e mellorar a eficiencia enerx茅tica, como para adaptarse 谩s consecuencias derivadas do quecemento global que est谩 a sufrir o planeta.

C贸mpre lembrar que a realizaci贸n destes plans 茅 un dos compromisos adquiridos polos concellos galegos asinantes do Pacto das Alcald铆as para o Clima e a Enerx铆a, onde un dos seus compromisos 茅 que deber谩n contar cun Pace no prazo de dous anos dende a adhesi贸n. Non obstante, a Conseller铆a de Medio Ambiente convocou en maio unha li帽a de axudas destinadas especificamente 谩 elaboraci贸n dos PACES, dirixida 谩s entidades locais municipais, supramunicipais e agrupaci贸ns de entidades locais.

Na actualidade en Galicia hai un total de 224 concellos galegos adheridos ao Pacto das Alcald铆as; polo que Galicia 茅 unha das rexi贸ns europeas que non 煤ltimos anos rexistrou un maior n煤mero de adhesi贸ns e sit煤a m谩is preto do obxectivo final de que o 90% dos municipios galegos estean plenamente integrados no Pacto das Alcald铆as polo Clima e a Enerx铆a a finais deste ano.

Para iso, en Galicia, a Xunta -que 茅 a coordinadora do Pacto das Alcald铆as- puxo en marcha a Oficina T茅cnica de coordinaci贸n e asesoramento, constitu铆da en 2018 e activa desde comezos de 2019, a trav茅s da cal se ven traballando e desenvolvendo actuaci贸ns de promoci贸n e coordinaci贸n, as铆 como facilitando apoio, asesoramento e formaci贸n aos municipios adheridos.