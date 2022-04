Mejora tu entrenamiento con Choose Your Beat

Mantener una rutina de fitness y bienestar no siempre es fácil, en especial si no tienes demasiado tiempo para ir a un gimnasio. Una de las mejores opciones para que puedas conseguir un entrenamiento perfecto es choose your beat, porque te ofrecerán un entrenamiento inmersivo, eficaz, conectado y accesible.

Esta es una empresa que se apoya en la tecnología, la ciencia y una gran experiencia, con la finalidad de que se pueda mejorar la vida de las personas. De esta forma, las personas pueden mantener una vida activa en cualquier momento y lugar. Por este motivo, hoy vamos a conocer más respecto a estas experiencias, por lo que te invito a que sigas leyendo atentamente.

¿Cómo son los entrenamientos de Choose Your Beat?

En Choose Your Beat te ofrecerán clases que están diseñadas especialmente para conseguir resultados. Todas son diseñadas por entrenadores expertos que te ayudarán a mantener tu motivación bien alta y un ecosistema de productos y servicios conectados. Para que se pueda tener una mejor experiencia esta empresa cuenta con muchos beneficios dentro de los que están:

Múltiples estilos de entrenamiento

Esta es una plataforma que te ofrecerá diferentes estilos de entrenamiento en base a tus objetivos, los niveles de dificultad, así como el estilo de entrenamiento. Puedes establecer la duración de las clases que prefieras, y en caso de si quieres usar o no equipamiento.

Un equipo de entrenadores expertos

Esta es una plataforma con la que tendrás siempre a entrenadores expertos y carismáticos, los cuales te darán mucha motivación mientras que estás entrenado. De esta forma, podrás mantener tu motivación siempre en alto y podrás activar tu disciplina de una forma bastante efectiva.

Entrenamiento para conseguir tus objetivos

En los programas de entrenamiento prefieres apuntarte a los programas guiados para quemar grasa. Todos los entrenamientos permitirán tonificar tu cuerpo, mejorar tu resistencia y aprender una nueva disciplina, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran experiencia.

Mejorará tu rendimiento con la App

Para que puedas sacar el máximo partido de tu suscripción, podrás llevar tu rendimiento a otro nivel gracias al uso de la App. Gracias a esta, podrás disfrutar de múltiples funcionalidades, como acceder a las clases incluso cuando no tienes conexión. De esta forma, podrás medir tus resultados y planificar tus entrenamientos de una forma efectiva.

Consigue los resultados que necesites

Gracias a esta plataforma podrás tener los resultados que quieras con entrenamientos especiales para cardio, fuerza, yoga o tonificación. Todo dependerá de tus necesidades específicas, y así podrás conseguir una experiencia realmente única para que puedas tonificar tu cuerpo de una forma mucho más efectiva.

Además, cuentan con un programa especial de yoga para embarazadas, lo que te permitirá ponerte en forma después del embarazo. De esta forma, podrás transformar tu cuerpo en 12 semanas, con un programa enfocado en glúteos, abdominales y piernas, lo que hará que te puedas recuperar mucho más fácil.

Entrena más fácil con tu Beat Bike

También te ofrecerán un servicio de Cyclo en Casa, con el cual podrás tener la mejor experiencia de cycling en casa, con clases especiales por la compra de tu bicicleta. Esta es una bicicleta única con la que podrás vivir una experiencia completa desde la comodidad de tu casa, que será compacta, sólida y con un diseño a la altura de tu experiencia.

Esta ofrece una pantalla incorporada de 21.5 pulgadas Full HD 1080p multi touch, lo que permitirá que puedas conseguir un entrenamiento único. Con esta bicicleta podrás tener una gran tecnología para que tengas sesiones de alta intensidad hasta spinning para toda la familia. Todas las clases están incluidas e integradas en tu bici para que puedas mejorar tu entrenamiento.