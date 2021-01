O alcalde demanda que o Estado compense o descenso de viaxeiros de autobús polo Covid

Con respecto ao ano previo, a pandemia produciu un descenso do 42,7% nos viaxeiros do autobús urbano vigués no 2020. Segundo os datos trasladados este martes por Abel Caballero, o pasado ano pechouse con 9,5 millóns de viaxes menos, un total de 12.845.000 fronte aos 22.415.000 do 2019. “É unha das consecuencias da pandemia”, explicou.

Na comparativa intermensual, xaneiro e febreiro apenas reflicten variacións dun 1%, mentres que marzo acelerou o descenso ata o 50% e abril disparouno ata o 90% con respecto ao mesmo mes do 2019. En maio a caída foi do 79%, polo 55% do mes de xuño, o 39% de xullo e o 37% de agosto; en setembro a baixada quedou no 35%, mentres que outubro rexistrou un 39% e novembro e decembro, un 41%.

A “caída dramática” do 2020, con 12,8 millóns de usuarios, rompe cunha progresiva tendencia ascendente no uso do autobús urbano nos últimos anos: 21 millóns en 2015, 21,4 no 2016, 21,5 millóns no 2017, 22,1 no 2018 e 22,4 millóns no 2019. Ante esta situación, producida polos efectos da irrupción do Covid, o alcalde de Vigo e presidente da FEMP requiriu do Estado que resarza aos concellos do déficit derivado da caída de ingresos do transporte público urbano.

“Demandamos do Goberno de España unha compensación polo déficit que significa para o transporte público urbano da cidade de Vigo”, afirmou en rolda de prensa Abel Caballero, quen recordou que o acordo asinado co presidente do Goberno, Pedro Sánchez, finalmente non ratificado polo Parlamento de España, recollía unha achega económica estatal para as urbes que para Vigo significaría máis de oito millóns de euros.