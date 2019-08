O Marisquiño: segue o espectáculo en directo

Connect on Linked in

Vigo exerce esta fin de semana de capital europea da cultura urbana e dos deportes extremos coa edición máis ambiciosa do festival O Marisquiño. As e os mellores riders da competición internacional, magas e magas do skate e as e os mellores bailaríns de break dance e grafiteiros reúnense na provincia de Pontevedra para disputar ata seis copas do mundo en tres días de auténtica vertixe.

Miles de seguidoras e seguidores chegados de todos os puntos do planeta gozarán das arriscadas piruetas e a habilidade das e dos líderes das modalidades máis extremas do deporte. Pregúntaste onde o podes ver? Na nosa web poderás seguir as finais en streaming tanto o sábado coma o domingo. Sigue en directo o derradeiro dos Festivais Rías Baixas deste verán!