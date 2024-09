Países con la sanidad más costosa del mundo

Viajar es una de las mejores formas de conocer nuevas culturas y de disfrutar de nuevas experiencias, pero no debes descuidar tu salud. Siempre es bueno contar con el mejor seguro de viaje para Estados Unidos porque este es uno de los países que tienen la sanidad más costosa del mundo.

Cada vez hay más personas que viajan de turismo, y los españoles no son la excepción porque cada vez se realizan más viajes a múltiples países. Si vas a viajar fuera de España, siempre es conveniente tener un seguro que evite que puedas tener problemas de salud fuera del país y que te de la cobertura adecuada.

¿Cuáles países tienen la sanidad más cara?

Para nadie es un secreto que Estados Unidos es uno de los países con la sanidad más cara del mundo, y si tienes algún accidente en el país y no tienes seguro puedes enfrentarte a una deuda de hasta 70.000 euros. Además, los costes hospitalarios pueden variar mucho dependiendo de la ciudad, y una estancia en un hospital puede estar alrededor de los 13.000 euros.

Sin embargo, si necesitas alguna intervención quirúrgica los costes se disparan y pueden superar fácilmente los 100.000 euros. Los otros países que tienen unos costes de sanidad elevados en euros son:

Turquía: 62.486

Camerún: 45.718

México: 28.666

China: 27.851

Bolivia: 23.673

Marruecos: 23.471

Fiyi: 23.376

Rusia: 22.785

Colombia: 22.708

Tailandia: 19.205

Panamá: 18.008

Indonesia: 18.000

Sudáfrica: 16.425

Argel: 16.300

Chile: 15.903

Alemania: 15.000

Suiza: 14.661

Noruega: 14.379

República Dominicana: 14.311

Sin embargo, también puedes considerar un seguro de viaje a Japón porque en este país a pesar de que los costes de salud no son los más elevados, si es bueno tener una cobertura para evitar sorpresas desagradables.

¿Por qué es bueno tener un seguro de viajes?

Viajar no es una actividad que pueda ser peligrosa, siempre que tengas un seguro de viajes que pueda ofrecerte cobertura ante cualquier tipo de imprevistos de salud. Esto evitará que tu economía termine resentida, y te puede ofrecer cobertura de enfermedad o accidente en el extranjero.

Es básico contratar un seguro que sea bastante completo, donde se incluyan los gastos de asistencia médica, repatriación, responsabilidad civil, cancelación de viaje y cobertura de Covid-19. Mientras más coberturas te ofrezca tu seguro será mejor, porque así tendrás coberturas para todo tipo de accidentes que puedas tener.

¿Es suficiente con la Tarjeta Sanitaria Europea?

Se debe tener en cuenta que la Tarjeta Sanitaria Europea te permite recibir asistencia médica en los países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, Reino Unido y Suiza. Pero, esta únicamente te dará atención en el sistema de salud concertado, y no aplica para ningún centro privado.

Además, esta atención sanitaria no garantiza que tendrás una total gratuidad, y no incluye el traslado del enfermo al centro sanitario ni gastos de repatriación. Además, si vas a viajar a destinos como Estados Unidos, América o Asia, no podrás tener una cobertura sanitaria.

Por este motivo, siempre será imprescindible que contrates un seguro de sanidad que se encargue de cubrir todos los gastos que puedan derivarse de tu viaje en caso de que tengas cualquier imprevisto. Así, no terminarás con deudas que no puedes pagar si tienes algún imprevisto de salud en tu viaje.