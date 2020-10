¿Qué es el contenido plagiado y por qué afecta negativamente al SEO?

El contenido es la base de un sitio web. Si desea que su sitio web o página sea exitoso y esté bien optimizado para el motor de búsqueda, debe asegurarse de tener contenido único y poderoso en su sitio. Actualmente existe mucha competencia entre cientos, si no miles, de sitios web en Internet. Crear contenido o publicar no es fácil ni gratuito en estos días, por lo que usted mismo debe ser un escritor experto o contratar a un profesional para cumplir con el propósito.Â

A medida que aumenta la cantidad de contenido, también aumenta la cantidad de plagio y los mismos casos todos los días. Existe una cantidad considerable de sitios web en Internet que tienen contenido duplicado en su interfaz. Según estadísticas recientes, se ha visto que hoy más del 30% del contenido en Internet está plagiado de la otra proporción. El plagio es un acto ilegal y poco ético que puede tener muchas consecuencias negativas cuando se trata de la optimización de motores de búsqueda. En esta fuente, lo guiaremos a través de diferentes aspectos del plagio. ¡Así que estad atentos y comienza a aprender qué es el plagio!

¿Qué es el Plagio?

¡El plagio es el acto de robar para que sea sencillo! El robo del pensamiento, el robo de ideas, el robo de imágenes, el robo de contenido, el robo de citas, el robo de trabajos de investigación e incluso el robo de datos y cifras entran dentro de la definición de plagio. Esto también se conoce como robo digital en partes importantes del mundo. Nadie puede negar el hecho de que el plagio está mal y no hay nada que nadie pueda decir para justificarlo.Â

Si busca la duplicación y planea publicar contenido plagiado, entonces significa que su sitio web se degradaría o se degradaría. Hay muchas desventajas conocidas del plagio que discutiremos más adelante en este artículo.

¿Por qué el plagio es inapropiado para su sitio?

¡Es posible que esté pensando en lo que el motor de búsqueda tiene que ver con su plagio de contenido! Bueno, tienes razón; el motor de búsqueda no valora en absoluto el contenido duplicado. Sin duda lo acepta en su índice, pero no lo clasificará por encima del contenido único, y debería estar completamente seguro de ello. Se cree que la razón por la que el contenido plagiado no se clasifica en los rangos más altos, incluso si se copia de los sitios web de alta autoridad, es complicada. ¡Hoy vamos a explicarles este mantra de una vez por todas!

Si copia contenido de un sitio web de alta autoridad pensando en llegar a la misma posición, supongo que puede estar equivocado. El motor de búsqueda, en primer lugar, considera la fecha y la hora de publicación del contenido si el sitio web involucrado es muy creíble, pero incluso si no considera la hora, el motor de búsqueda rebajará la clasificación de ambos sitios web. Los sitios web en la parte superior también sufrirían una pérdida significativa, y es por eso que los expertos recomiendan el uso de una herramienta de verificación de plagio para el monitoreo regular del contenido.

¡Diferentes efectos del plagio en su sitio!

El plagio tiene muchos efectos adversos, ¡y algunos de los principales se analizan a continuación!

No importa si usted es la parte receptora o si comete un plagio, se verá afectado por ello. Ambos sitios serían desindexados por el motor de búsqueda y perderían su confianza.

El motor de búsqueda de por vida también puede prohibir el sitio web que constantemente comete plagio y no agrega contenido único.

El dominio puede suspenderse y todo su dinero y esfuerzos se pueden desperdiciar por completo. El registrador de dominios cancelaría su licencia y suspendería su sitio.

No hay posibilidad de que puedas clasificarte en las SERP. Solo se puede llegar con contenido exclusivo. Cuando no está en la cima, significa que su sitio es un completo desperdicio.

¡Perdería la oportunidad de hacer negocios en línea si comete plagio!

También puede enfrentarse a muchos problemas legales si comete plagio, que es una pérdida significativa de reputación, por lo que le recomendamos que se salve incluso si se trata de un plagio accidental. A continuación, analizamos una herramienta que puede ayudarlo a deshacerse de la duplicación.

Detector de Plagio de SmallSEOTools

El detector de plagio online de SmallSeoTools es la mejor herramienta en línea que puede comprobar la originalidad del contenido. Este detector de plagio gratis puede ayudarlo en la búsqueda simple de contenido duplicado en su sitio web. Sería mejor si utilizara esta herramienta antiplagio cada vez que cree contenido nuevo para que pueda disfrutar de publicaciones sin riesgos. Además, este detector de plagio también puede verificar sitios web completos en función de sus direcciones URL. De esta manera, puede monitorear o rastrear el contenido de su sitio web y puede averiguar si alguien lo está copiando sin créditos. ¡Esta es una de las herramientas profesionales de plagio en línea disponibles!