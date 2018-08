Riesgos de sobrecargar enchufes

Revisa, de forma periódica, el estado en el que se encuentran los cables y los enchufes del hogar. La temperatura de los mismos también debe de ser sopesada, asegurándonos de que estén fríos. Si están caliente puede ser el indicativo de que los cables no están en buen estado.

Ten cuidado de conectar diferentes aparatos al mismo tomacorriente, sobre todo si son dispositivos que consumen en exceso (cómo puede ser la nevera, una estufa, la secadora, un aparato de aire acondicionado portátil, un toallero eléctrico, etc.)

Las luces tan sólo deberían de estar encendidas el tiempo justo, que es cuando estamos en casa y no hay iluminación natural suficiente. Tener encendidas las luces sin que realmente las usemos no sólo entrañará un mayor riesgo de incendio, si no que también elevará de forma significativa la factura de la luz de nuestro hogar.