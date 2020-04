Ruta en coche por Girona y sus alrededores

Cataluña resulta, en general, una comunidad con infinidad de encantos, pues además de su cultura se puede disfrutar en ella de increíbles paisajes y espectaculares recetas fiel reflejo de una gastronomía de mar y montaña llena de tradición y sabores diversos.

Aunque para muchos Barcelona destaca entre sus provincias por ser una urbe de costa con una diversidad cultural maravillosa y un inmenso abanico de oportunidades de ocio, hay otra que despierta especial interés turístico, no en vano, fue en su día escogida por Dalí para vivir y plasmar allí su arte. Se trata de Girona.

Para los amantes del turismo de cuatro ruedas, podéis empezar por la zona del Cap de Creus. No olvidaros de llevar la cámara y preparad la vista para disfrutar de pueblos y estampas de postal que no dejan a nadie ajeno a la belleza de este entrañable lugar.

Parada obligada en el camino es Figueres, donde no solo se encuentra el famoso Museo Salvador Dalí, sino que uno puede disfrutar además de lugares que forman parte del entramado histórico de nuestro país, como el Castillo de Sant Ferran, donde el propio pintor estuvo reclutado y fortaleza contra los franceses durante la Guerra Civil española.

Para calas de cuento las de Llancá, un pequeño pueblo pesquero situado al norte en dónde darse un baño y disfrutar de un paseo en kayak se convierten en una de las alternativas de los millones de visitantes que se desplazan a la costa catalana cada año.

De camino, una parada en Portlligat para acabar de conocer al genio de la pintura, pues allí se encuentra su casa museo. Este bucólico pueblo mediterráneo, además de vanagloriarse de ser lugar de residencia de Dalí, se encuentra en pleno Cap de Creus e invita a dejarse llevar por la perfecta sintonía que evocan el mar, la montaña y las embarcaciones varadas en la playa.

A apenas quince minutos en coche, después de unas cuantas curvas cómplices de algún mareo, encontramos un precioso pueblo marinero de casitas blancas enclavado al pie de las montañas. Desde el momento que uno pone un pie en Cadaqués se da cuenta de la riqueza no solo cultural y artística del paraje sino también de su belleza o la calidez de sus habitantes.

La Costa Brava es un magnífico lugar para perderse cuando uno tiene unos cuantos días de vacaciones, por lo que, si contáis con tiempo suficiente no dejar de hacer una parada en Ampuria Brava (la Venecia catalana), en Estartit o la acogedora Calella de Palafrugell.

Si el viajero va buscando ocio, discotecas o bares, mejor perderse por zonas como Lloret de Mar, donde la diversión está garantizada y las noches se convierten en el mejor momento del día.

Descubre y disfruta Girona, no te arrepentirás!