Villares ensalza el Camino de Santiago como canal de difusión de la cultura marinera y gastronómica gallega

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destaca el Camino de Santiago como canal excepcional de difusión de la cultura marinera y gastronómica gallega en la que la dieta atlántica juega un papel protagonista gracias a la riqueza, variedad y sabor de la despensa marina de Galicia. Así lo manifestó en la recepción a 40 peregrinos de la Asociación Amigos do Camiño do Mar que finalizaron este domingo a ruta Xacobea iniciada en Ribadeo. El responsable autonómico señaló que el trazado del Camino del Mar, que une el Camino del Norte y el Inglés y que recorre 15 ayuntamientos costeros del norte de la comunidad, supone un atractivo más para este itinerario cultural y religioso al tiempo que ayuda a dinamizar y diversificar las economías locales.

En esta línea recordó la campaña Camiño Gastronómico do Mar, impulsada por la Organización de Productores Pesqueiros de Burela y la Asociación de Amigos do Camiño do Mar, compuesta por siete etapas al final de las cuales los participantes podían degustar dos recetas a base de productos de la lonja de Burela a cargo de la Asociación de Cocineros de Lugo. Una iniciativa que permitió divulgar y reivindicar el trazado del Camino del Mar, y a la vez promocionar las especies capturadas por la flota de altura de Burela con una selección de las principales especies pesqueras como la merluza del pincho, pez espada, el rape o el chicharro así como exaltar hábitos de vida saludables como son la práctica de deporte y mantener una dieta equilibrada.