Xosé Merelles sitúa el apoyo de la Xunta al Resurrection Fest como clave para consolidar la imagen internacional del destino Galicia

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó hoy junto al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, en la presentación de la nueva edición del Resurrection Fest, que un año más vuelve a contar con el apoyo del Gobierno autonómico en el marco del trabajo de Turismo de Galicia por impulsar los grandes conciertos y festivales que sean capaces de convertir el turismo en un efecto tractor de la economía local y consolidar la marca Galicia y Xacobeo de manera internacional.

El director de Turismo destacó la consolidación de este festival en sus 18 años de vida que “fue capaz de poner en el mapa internacional la Mariña lucense a través de un trabajo constante y coordinado con un festival que cada año se refuerza como atractivo turístico”, indicó. En este sentido, destacó el importante papel que la Mariña lucense está teniendo en el turismo gallego, al convertirse el año pasado entre los cinco destinos en los que más creció la demanda, un 11% en este caso.

Xosé Merelles destacó la importancia de que eventos como el Resurrection Fest estén consiguiendo que el modelo turístico gallego siga avanzando en la diversificación, con oferta atractiva en distintos destinos, y que también demuestre la capacidad de la Comunidad gallega para ser sede de grandes espectáculos. Como explicó, este tipo de eventos, relacionados con grandes conciertos y festivales, ocupan un lugar destacado en la gestión turística de la Xunta, como demuestra el apoyo que Turismo de Galicia viene dando a estos festivales en los últimos años. Destacó, también que la Xunta seguirá teniendo en cuenta este modelo en la Estrategia de Turismo de Galicia 2024-2030 en la que el Gobierno gallego está trabajando.

El Resurrection Fest celebrará este año su edición número 19. La organización espera una asistencia de más de 120.000 personas desde el miércoles y hasta el sábado, con la participación de cerca de un centenar de artistas en los cuatro escenarios del recinto. Incluye entre sus nombres algunos referentes internacionales como Alice Cooper, The Offspring, Avenged Sevenfold, Bring me the horizon, Megadeth o Bruce Dickinson.