A Deputación volve a impulsar o traballo en remoto para extremar a protección do persoal fronte á incidencia da COVID na provincia

A Deputación de Pontevedra volverá a impulsar o traballo en remoto na institución provincial para combater a terceira onda da pandemia. Así o confirmou hoxe a presidenta Carmela Silva “aplicando o criterio de máxima prudencia para a protección da saúde das persoas traballadoras e do conxunto da cidadanía e ante a evolución da pandemia en Galicia e na provincia de Pontevedra”. A presidenta provincial anunciou unha nova resolución para que o persoal da Deputación “regrese ao modelo de organización de traballo que tiñamos na primeira desescalada porque o máis importante é a saúde da xente”.

A través desta medida vaise reducir a presenza física nos postos de traballo susceptibles de poder ser desempeñados mediante traballo en remoto e, naqueles que teñan que prestar o seu servizo presencialmente, impulsaranse as “máximas garantías” para garantir a seguridade das persoas. Amais do persoal traballador, o Pleno, Comisións Informativas e Xuntas de Goberno tamén terán lugar desde agora de forma telemática, e “en febreiro analizaremos novamente a situación para ver se regresamos á modalidade presencial ou seguimos en remoto”. Silva informou que “levábamos xa dous días reflexionando sobre esta cuestión e onte mesmo o vicepresidente e máis eu tomamos a decisión, que temos tamén comunicado ao portavoz do PP, Jorge Cubela, que amosou o seu apoio”. Tamén foron informados os sindicatos con representación na Deputación e se remitiu unha comunicación a todo o persoal traballador.

En canto ao Centro Príncipe Felipe, que dende o inicio da crise sanitaria en marzo ten activa a comisión de seguimento da covid que se reúne periodicamente, estanse a perfilar novas medidas ante a situación da terceira vaga, como a ampliación do máximo tempo posible da corentena (pasando dos dez días pautados aos catorce) ou as restricións nas saídas, de tal xeito que nas vindeiras dúas semanas as nenas e os nenos queden en Príncipe Felipe. A presidenta destacou que, en cantos as e os menores do Centro de Día, se trasladou xa a Política Social a necesidade de impulsar novos procedementos para regular as saídas e entradas no recinto, “xa que as máximas precaucións que adoptamos no recinto non temos a seguridade de que se poidan estar tomando nos domicilios”.

A presidenta, que enxalzou a relación de “máxima colaboración” tanto con Política Social como co Sergas e fixo un recoñecemento ao persoal que traballa en Príncipe Felipe, informou tamén que se solicitou á administración autonómica un cribado masivo para todas as persoas usuarias e traballadoras do recinto, así como a posibilidade de dar prioridade aos centros de menores na próxima programación de vacinación, por tratarse de poboación vulnerable.