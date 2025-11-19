Detenido un hombre en Vigo que agredió brutalmente a varios policías nacionales y ocasionó daños graves a un vehículo radiopatrulla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad tras agredir a varios policías y ocasionó daños graves a un vehículo radiopatrulla, así como a otros vehículos estacionados en la vía pública.

Fue una llamada a la Sala CIMACC 091 la que puso en alerta a los agentes, debido a la presencia de un hombre, visiblemente alterado, que se encontraba ocasionando daños al mobiliario urbano y a un vehículo estacionado en una calle ubicada en la Travesía de Vigo. Ante tales hechos fueron comisionados hasta el lugar agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela.

Una vez allí, los policías nacionales localizaron e identificaron a esta persona, y en el momento en el que se disponían a comprobar los daños ocasionados, el hombre comenzó a agredir a los agentes propinando patadas y puñetazos, logrando así lesionar a uno de ellos cuando se llevaba a cabo su arresto. Asimismo, y tras introducir al detenido en el vehículo policial, éste comenzó a dar patadas desde el interior del vehículo causando graves daños.

Posteriormente, y durante el trayecto, el hombre inició un nuevo episodio de violencia ocasionando esta vez daños en el techo y la mampara de seguridad, además de fracturar la ventanilla de una patada y desencajar la puerta, motivo por el cual los agentes tuvieron que detener la marcha y solicitar el apoyo de otras dotaciones policiales. Tras tratar de calmarlo, éste comenzó a amenazarlos y agredió nuevamente a los agentes ocasionando lesiones a otro de ellos.

Desde la Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, ya han anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de personarse como acusación particular en defensa de los intereses de los agentes heridos, así como han recordado que hechos como estos se han convertido en en cotidianos, de ahí su defensa acérrima en conseguir que todos los policías sean declarados como profesionales de una labor de riesgo, “y eso pese a que haya algún sindicato que se empeñe en afirmar que los policías nacionales ya tenemos la consideración de profesión de riesgo y a las votaciones en contra del Partido Socialista para que esta medida sea adoptada en toda Europa para todas las policías como llevamos años defendiendo desde CEP” afirman desde este sindicato a la vez que su portavoz añade que conseguir cambios en la protección legislativa de todos los policías y una jubilación digna es una lucha en la que no van a escatimar esfuerzos.