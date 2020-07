A EE de Minas e Enerxía consegue un novo galardón no concurso internacional Ciencia en Acción

2016, 2018 e 2020. Unha edici贸n m谩is, e xa van tres, o concurso internacional Ciencia en Acci贸n volve premiar unha iniciativa de divulgaci贸n cient铆fica posta en marcha desde a Escola de Enxe帽ar铆a de Minas e da Enerx铆a da Universidade de Vigo. Nesta ocasi贸n conced茅ronlle a Menci贸n de Honra na modalidade Ciencia e Tecnolox铆a ao traballo聽Aula aberta 谩 tecnociencia: ciencia e tecnolox铆a ao alcance de [email protected], iniciativa impulsada por Jos茅 Santiago Pozo, Mar铆a Ara煤jo, Raul Figueroa, Iv谩n Garrido, Roi Otero, David Pati帽o, Raquel P茅rez e Jos茅 Benito V谩zquez e que consiste nunha serie de talleres divulgativos para estudantes de secundaria e bacharelato no que cada ano participan arredor de 1000 estudantes de distintos puntos da xeograf铆a galega.

Os talleres聽amosan o lado m谩is motivador e atractivo da ciencia e a tecnolox铆a que se fai nesta聽escola

鈥淧ara n贸s este premio 茅 un reco帽ecemento non s贸 do investimento econ贸mico que fai a escola en organizar esta aula todos os anos, sen贸n, o que 茅 m谩is importante, da implicaci贸n dos nosos docentes, persoal investigador e alumnado鈥, explica o subdirector da escola Jos茅 Santiago Pozo, ao que engade que dende que o centro comezou con esta actividade, no curso 2018-2019, a implicaci贸n do persoal e do alumnado co proxecto foi total. 鈥淎 xente estivo sempre dispo帽ible para organizar cada un dos m贸dulos e poder adaptar os seus horarios 谩s petici贸ns que recibimos dende os centros de educaci贸n secundaria, formaci贸n profesional e colexios de toda Galicia. En funci贸n dos horarios requiridos polos centros, os nosos profesores, investigadores e alumnos te帽en que adaptarse鈥, recalcou o subdirector, ao que engadiu que esta aula 茅 unha extraordinaria forma de dar visibilidade aos plans de estudos e as sa铆das profesionais dos titulados do centro, xa que estes m贸dulos bas茅anse en conceptos ensinados nas s煤as aulas, 聽aspectos relacionados con novos materiais, xeotecnolox铆a, xeomec谩nica, f铆sica, etc.

A idea de presentarse ao certame chegou da man do profesor Jos茅 Benito V谩zquez, exdirector da escola, quen pos煤e unha ampla experiencia en labores de divulgaci贸n cient铆fica e cuxos traballos xa foron premiados en anteriores edici贸ns por este concurso. 鈥淓l prop煤xonos a idea e r谩pidamente nos puxemos mans 谩 obra鈥, explica o subdirector da escola. Finalmente optaron por plasmar nun v铆deo de menos de tres minutos en que consiste a aula e o tipo de actividades que nela se levan a cabo: seis m贸dulos demostrativos, de 1,5 horas de duraci贸n cada un, baseados en aplicaci贸ns da ciencia ao 谩mbito da enxe帽ar铆a e vinculados a oferta I+D+i+T do centro: combusti贸n, topograf铆a con realidade aumentada, visi贸n infravermella, f铆sica 聽re-creativa, febre dos materiais e enxe帽ar铆a do terreo. 鈥淥s contidos t茅cnicos-cient铆ficos ad谩ptanse aos criterios de avaliaci贸n e est谩ndares de aprendizaxe dos visitantes, proporcionando informaci贸n adicional ao profesorado interesado para que poidan desenvolver moitas destas actividades鈥, explica Pozo.

Esta non 茅 a primeira vez que a UVigo se fai un oco nestes premios

Ciencia en Acci贸n 茅 un concurso internacional dirixido a estudantes, docentes, investigadores e divulgadores da comunidade cient铆fica en calquera das s煤as disciplinas e o seu principal obxectivo 茅 presentar a ciencia dunha maneira atractiva e motivadora, de modo que tanto a mocidade como o gran p煤blico se interesen por ela e ao longo do concurso poidan aprender e divertirse atendendo 谩s conferencias, observando e participando na feira, compartindo as s煤as experiencias, etc.

No caso da Universidade de Vigo, xa quedara finalista neste concurso en 2016 na modalidade de F铆sica e Sociedade coa Semana da Ciencia, unha proposta de divulgaci贸n organizada na Escola de Enxe帽ar铆a de Minas e Enerx铆a durante 10 anos. A maiores, tam茅n nesa edici贸n, a web Actividades manipulativas en li帽a para a aprendizaxe da F铆sica nos graos en enxe帽ar铆a, impulsada polo grupo de innovaci贸n docente de聽Aprendizaxe Manipulativo da F铆sica聽liderado por V谩zquez Dorr铆o, recibira a Menci贸n de Honra na modalidade Materiais did谩cticos de ciencias en soporte interacivo (Premio IBM). Xunto a estes dous reco帽ecementos, nesta edici贸n do concurso tam茅n se trouxera para Vigo outra Menci贸n de Honra, neste caso na modalidade Traballos de divulgaci贸n cient铆fica. Libros, revistas e redes sociais ao traballo聽Ciencia que Conta, impulsado polos profesores da UVigo P铆o Manuel Gonz谩lez, Eduardo Garc铆a, Julia Serra, Stefano Chiussi e Paulino P茅rez, 鈥減or ser un concurso de relatos cient铆ficos de gran participaci贸n e cun claro compromiso da comunidade escolar galega e as s煤as familias pola ciencia鈥.

Xa en 2018 o concurso outorgoulle o 1潞 premio Ex Aequo ao traballo 聽Uno de los interfer贸metros m谩s sencillos del mundo: nanotecnolog铆a de sal贸n, impulsado tam茅n polo profesor Jos茅 Benito V谩zquez e no que presentaba unha experiencia manipulativa que buscaba xustificar a existencia das cores secundarias da s铆ntese aditiva de cores (cian-maxenta-amarelo, CMY) nunha pompa de xab贸n, como exemplo do fen贸meno de intereferencia con luz blanca.