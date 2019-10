A páxina HablArq Vigo maniféstase sobre o proxecto da peonalización da Porta de Sol

A páxina HablArq Vigo dedicada a un punto de encontro e debate cidadán de asuntos relacionados coa arquitectura e o urbanismo manifestábase pasada as 20:00horas do día de hoxe respecto á peonalización da Porta do Sol.

Esta páxina xorde coa idea de ser un lugar de debate cidadán no que se admitirán todo tipo de cuestións, aínda que se centrará no ámbito da arquitectura e o urbanismo de Vigo desde un punto de vista técnico, teórico e local.

A páxina pareceulles interesante abrila en Facebook, xa que facilita a accesibilidade e sinxelo uso da mesma, permitindo comentar, subir imaxes e planos ou realizar votacións.

HablArq Vigo espera transcender o carácter meramente descritivo ou analítico e enfocar o diálogo cara a unha confluencia de distintas propostas.

Tentan actualizar semanalmente coincidindo con distintas temáticas, de maneira que se asegure o dinamismo.

HablArq Vigo manifesta que, “Nos encantará contar coa vosa participación, xa sexa en forma de opinión ou de suxerencias para temas que vos interesen debater”.

Pois HablArq Vigo arrinca a súa entrada baixo o titulo “Facémonos eco dunha das actuacións estrela do Concello: A peonalización de Porta de Sol”.

Parece que en Praza do Rei resulta máis eficaz facer urbanismo a golpe de modificacións puntuais coma se de parches que salpican toda a cidade tratásese, que un PXOM que reflicta unha visión global e que sente as bases presentes e futuras do tipo de cidade que queremos. Vese que non hai tempo nin intención, as urnas non esperan.

Para quen non coñeza o proxecto, preténdese dotar á cidade desa gran praza maior da que carece, tras o coñecido fracaso dos anos 70 de dotar a Vigo dunha concello con aparcamento-chaira-praza maior á conta de derrubar unha muralla do século XVII para aproveitar a súa posición de centralidade e elevación dentro da trama urbana. Sen dúbida reflexo de valores dunha sociedade post-ditatorial.

Para iso, proponse o soterramento do tráfico que atravesa Porta do Sol, vial polo que pasan a gran maioría de lineas de autobús urbano e que comunica o norte e o sur da cidade.

O conflito xérase na entrada e a saída do devandito túnel. O proxecto contempla unha diante do edificio Moderno, e outras dúas na rúa Elduayen, afogando o espazo público nas devanditas rúas tan estreitas, e coartando a continuidade no eixo Porta do Sol-Paseo de Alfonso.

En Hablarq, botamos en falta que un proxecto con tantas repercusións careza dun proceso de exposición e debate público. A conquista da cidade por parte do peón é un proceso imparable, e o apoio é unánime pero, Que repercusións terá nas zonas adxacentes que todo o tráfico siga atravesando o Casco Vello?, Que calidade de espazo público residual terá a rúa Elduayen con dúas bocas de túnel totalmente fóra de escala?, Que probabilidades hai de atopar restos arqueolóxicos en todo o trazado?, Realmente é a actuación máis económica e sensata para conseguir o mesmo fin no que todos estamos de acordo?, Que intereses pode haber para que o Concello estea a levalo a cabo con tanta urxencia e a través de figuras urbanísticas de dubidosa legalidade?

Para poder analizar a repercusións de tráfico e posibles alternativas, propoñémosvos estes novos percorridos que aproveitan os viais xa existentes: Por unha banda a avenida de Camelias e Venezuela, que podería acoller as lineas de autobús con paradas na zona alta de Casco Vello, e a avenida de Beiramar, con lineas e paradas para dar servizo á zona baixa (Laranxa). Ambas as comunicadas mecanicamente co proxecto Vigo Vertical (Vermello). Ademais, poderíanse dispoñer dous grandes paradas en cruzamento de Falperra e Pi Margall, e no teatro García Barbón para dar servizo á zona intermedia (Amarelo). O resto do tráfico rodado podería distribuírse sen necesidade de ningún tipo de actuación polos viais existentes (Verde).

Desta maneira, conséguese un gran pulmón peonil cuns custos moito menores.

Os desvíos do transporte público non excederían os 3 minutos, aínda que se podería redimensionar a rede de transporte para adecuala a esta nova realidade e reducir aínda máis ese incremento.

En conclusión, cremos que este tipo de proxectos que fan cidade han de ser debatidos e mellorados, se queremos facer unha cidade da que sintamos orgullosos, é necesario que todos os actores participen activamente.

Que opinades vós do proxecto? Parécevos adecuado o proceso de exposición pública e os termos nos que se esta presentando?