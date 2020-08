A Xunta abre a convocatoria dunha nova liña de subvencións de impulso ao sector escénico cunha dotación de 500.000 euros

A Xunta pon en marcha hoxe, a trav√©s da s√ļa publicaci√≥n no¬†Diario Oficial de Galicia, unha nova li√Īa de subvenci√≥ns para o impulso ao sector esc√©nico, a trav√©s da que se investir√°n 500.000 euros nas compa√Ī√≠as e nas salas de exhibici√≥n para o fomento de residencias art√≠sticas. Tr√°tase dunha das medidas espec√≠ficas do Plan de reactivaci√≥n dos sectores cultural e tur√≠stico co obxectivo de achegarlles un apoio extra √°s empresas esc√©nicas √° hora para enfrontar os efectos da crise sanitaria.

Con esta convocatoria en r√©xime de concorrencia competitiva, el√©vase a m√°is de 1,5 mill√≥ns de euros o investimento extraordinario no √°mbito das artes esc√©nicas canalizado ata o momento a trav√©s das novas iniciativas recollidas no devandito plan, entre as que tam√©n se atopan o Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 ou o programa Cultura no Cami√Īo +. Ao tempo e co mesmo fin de contribu√≠r √° recuperaci√≥n da actividade neste √°mbito, estanse a flexibilizar e adaptar as habituais convocatorias de subvenci√≥ns √° creaci√≥n esc√©nica, festivais, salas e distribuci√≥n, as√≠ como as programaci√≥ns da Rede Galega de Teatros e Auditorios e do Centro Dram√°tico Galego, entre outras.

Tres modalidades para salas e compa√Ī√≠as

Neste caso, o orzamento de 500.000 euros distribuirase entre tres modalidades de proxectos de residencias art√≠sticas a desenvolver entre os anos 2020 e o 2021: 300.000 euros para a reactivaci√≥n de espect√°culos de teatro, novo circo e maxia, 100.000 euros para propostas presentadas por salas esc√©nicas de titularidade privada e outros 100.000 euros para compa√Ī√≠as de danza, √°s que se lles dedica unha atenci√≥n espec√≠fica seguindo a li√Īa doutras convocatorias de axudas e programas promovidos pola Conseller√≠a de Cultura e Turismo a trav√©s das Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Nas tres categor√≠as subvencionarase ata o 80% do orzamento das propostas, establec√©ndose unha cont√≠a m√°xima de 40.000 euros por beneficiaria para as que presenten as salas esc√©nicas e de 15.000 euros para as compa√Ī√≠as. O prazo de solicitude est√©ndese ata o vindeiro 28 de setembro a trav√©s da¬†sede electr√≥nica da Xunta.

Concertos musicais e funcións escénicas

O DOG de hoxe publica, así mesmo, outra convocatoria de subvencións ao abeiro do Plan de reactivación do sector cultural mediante a que se achegan 160.000 euros á realización de concertos fóra de Galicia e de funcións escénicas tanto dentro como fóra da nosa Comunidade desde primeiros de ano e ata o vindeiro 31 de outubro.

Cofinanciaranse as√≠ os gastos nos que incorren as empresas culturais con motivo do desenvolvemento de actuaci√≥ns e xiras no exterior. Ao mesmo tempo, complem√©ntase a convocatoria anual de axudas √° distribuci√≥n para as industrias culturais, que en 2020 modificou as s√ļas bases para contribu√≠r a axilizar o financiamento de actividades executadas con anterioridade ao estado de alarma, concretamente as que tiveron lugar entre o 1 de novembro de 2019 e o 12 de marzo de 2020. A trav√©s dela, deuse resposta a todas as solicitudes recibidas, apoiando 67 iniciativas de proxecci√≥n interior e exterior das artes esc√©nicas e da m√ļsica de Galicia.

O prazo de solicitude destas novas axudas para a realizaci√≥n de funci√≥ns est√©ndese tam√©n ata o 28 de setembro. A s√ļa concesi√≥n segue un procedemento abreviado por concorrencia non competitiva, atendendo todas aquelas propostas que re√ļnan os requisitos esixidos ata finalizar o prazo ou, no seu caso, ata esgotar o orzamento dispo√Īible.